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ΔΙΕΘΝΗ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της στις ΗΠΑ

 29.09.2026 - 21:30
Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της στις ΗΠΑ

Τραγική κατάληξη είχε ένα μάθημα οδήγησης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ένας 62χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 18χρονη κόρη του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη Warren, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Όπως προκύπτει από την αρχική έρευνα των Αρχών, ο 62χρονος, κάτοικος της περιοχής, βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να μάθει στην κόρη του να οδηγεί.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η 18χρονη χτύπησε τον πατέρα της με το όχημα.

«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η 18χρονη παρέσυρε τον πατέρα της με το αυτοκίνητο και τον έσυρε για μικρή απόσταση πριν σταματήσει», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η 18χρονη, το όνομα της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, παρέμεινε στο σημείο μετά το δυστύχημα και συνεργάστηκε με τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι το αλκοόλ ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών έπαιξαν κάποιον ρόλο στο περιστατικό.

Μάλιστα, οι Αρχές ανέφεραν ότι «τα προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται να συμφωνούν με την περιγραφή που έδωσε η κόρη για το περιστατικό».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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