Ένα τραπέζι που αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια: Το γεύμα του Τραμπ με τα αφεντικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης



Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε σήμερα Τρίτη γεύμα στους επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι ανθρώπους με τεράστιες περιουσίες, αλλά και αντιπαλότητες που έβαλαν για λίγο στην άκρη.



Το Axios αναφέρει ότι συνολικά 31 επικεφαλής ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου.





Ο Αμερικανός πρόεδρος περιστοιχίζεται από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στα δεξιά του και τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου στα αριστερά του.



Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook είναι πιο δεξιά και ο Σουντάρ Πιτσάι του Google στην αριστερή πλευρά.



Βλέπουμε ακόμη τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Σάτια Ναντέλα της Microsoft, όπως και ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής Μάικ Τζόνσον.



Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε σήμερα Τρίτη γεύμα στους επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι ανθρώπους με τεράστιες περιουσίες, αλλά και αντιπαλότητες που έβαλαν για λίγο στην άκρη.Το Axios αναφέρει ότι συνολικά 31 επικεφαλής ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου.Ο Αμερικανός πρόεδρος περιστοιχίζεται από τοντης Nvidia στα δεξιά του και τον, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου στα αριστερά του.του Facebook είναι πιο δεξιά και οτου Google στην αριστερή πλευρά.Βλέπουμε ακόμη τοντης Amazon και τοντης Microsoft, όπως και ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής

Παρόντες είναι η επικεφαλής της AMD, αλλά και ο πρόεδρος της OpenAIΤέλος, από τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, ο υπουργός Οικονομικώνκαι ο σύμβουλος του Λευκού ΟίκουΜιλώντας στα στελέχη για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η «τεράστια αυτορρύθμιση» πρέπει να είναι η πορεία προς τα εμπρός, σε αντίθεση με τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη εποπτεία από το Κογκρέσο.Σχετικά με το θέμα των κέντρων δεδομένων, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα γίνουν πολύ δημοφιλείς», παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών δεν εγκρίνει την κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων στην περιοχή τους.