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ΔΙΕΘΝΗ

Ένα τραπέζι που αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια: Το γεύμα του Τραμπ με τα αφεντικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης

 29.09.2026 - 23:14
Ένα τραπέζι που αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια: Το γεύμα του Τραμπ με τα αφεντικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης

Η φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο θυμίζει κάπως την εικονογραφία του Μυστικού Δείπνου, αλλά με περιουσίες γύρω από ένα τραπέζι που συνολικά ξεπερνούν κατά πολύ το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.


Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε σήμερα Τρίτη γεύμα στους επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι ανθρώπους με τεράστιες περιουσίες, αλλά και αντιπαλότητες που έβαλαν για λίγο στην άκρη.

 
Το Axios αναφέρει ότι συνολικά 31 επικεφαλής ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου.

Ένα τραπέζι που αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια: Το γεύμα του Τραμπ με τα αφεντικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης

 
Ο Αμερικανός πρόεδρος περιστοιχίζεται από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στα δεξιά του και τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου στα αριστερά του.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook είναι πιο δεξιά και ο Σουντάρ Πιτσάι του Google στην αριστερή πλευρά.

Βλέπουμε ακόμη τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Σάτια Ναντέλα της Microsoft, όπως και ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής Μάικ Τζόνσον.

Παρόντες είναι η επικεφαλής της AMD Λίζα Σου, αλλά και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Τέλος, από τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ,  η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Μιλώντας στα στελέχη για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η «τεράστια αυτορρύθμιση» πρέπει να είναι η πορεία προς τα εμπρός, σε αντίθεση με τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη εποπτεία από το Κογκρέσο.

Σχετικά με το θέμα των κέντρων δεδομένων, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα γίνουν πολύ δημοφιλείς», παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών δεν εγκρίνει την κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων στην περιοχή τους.

 
«Οι περιοχές με κέντρα δεδομένων έχουν γίνει πολύ πλούσιες», ισχυρίστηκε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ πλούσιοι. Οι φόροι τους έχουν μειωθεί, δεν έχουν αυξηθεί, και έχουν συμβεί πολλά καλά πράγματα».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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