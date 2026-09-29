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ΕΛΛΑΔΑ

«Τον μισώ, είναι δειλό ανθρωπάκι»: Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

 29.09.2026 - 23:40
«Τον μισώ, είναι δειλό ανθρωπάκι»: Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, ο πατέρας της μιλά για τη ζωή του, την εγγονή του Λυδία, τις αναμνήσεις από την κόρη του αλλά και τα συναισθήματα που εξακολουθεί να τρέφει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στον πιλότο που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 19χρονης και την θανάτωση του σκύλου, μη μπορώντας να κρύψει την οργή του: «Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα. Είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής. Απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος», είπε στο STAR.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο πόνος είναι ίδιος, λέει ο κ. Κράουτς και συμπληρώνει: «νιώθω το ίδιο συναίσθημα και νιώθω το ίδιο για τον δολοφόνο».

Όσο για τις σπουδές του καταδικασμένου δολοφόνου στη Νομική, ο κ. Κράουτς δηλώνει πως δεν καταλαβαίνει γιατί πήρε την συγκεκριμένη απόφαση «επειδή δεν μπορεί να το εξασκήσει, ποτέ δεν τελείωσε το Λύκειο. Δεν είναι τρομερά έξυπνος». Ωστόσο, «όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά».


«Η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη»

«Για εμένα η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη. Ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Εκείνη και όχι η μητέρα της. Η μητέρα της δεν ήταν ποτέ το κέντρο του κόσμου μου. Μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν ζούσαμε στην Αλόννησο. Κάποιες φορές έπρεπε να πάμε στον Βόλο σε ορθοδοντικό για να έχει μια τέλεια οδοντοστοιχία. Ήθελα να έχει το τέλειο χαμόγελο. Και παίρναμε το πλοίο για τον Βόλο και κάναμε μαζί πολλά πράγματα οι δυο μας», θυμήθηκε ο κ. Κράουτς.

«Της έλεγα “τι θέλεις να κάνουμε;” και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα: πρώτα πηγαίναμε στο pet shop και θα αγοράζαμε κάποια παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια, θα πηγαίναμε και θα καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε. Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα. Είχαμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ. Και αυτή η αίσθηση του χιούμορ που είχαμε ήταν κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, επειδή δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γελούσαμε», συμπλήρωσε.

Για το ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer» της Amazon, ο κ. Κράουτς αναφέρει πως «είναι υπέροχο για δύο λόγους: κρατά ζωντανή την μνήμη της Καρολάιν, δεν θα την ξεχάσει κανείς και καθιστά πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει μια αναστολή».

Στις Φιλιππίνες με την γιαγιά
Η κόρη της Καρολάιν, Λυδία, είναι πλέον 6 ετών και ο κ. Κράουτς έχει τοποθετήσει σε κάδρο μία φωτογραφία της. «Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι» και «ζει στις Φιλιππίνες με την γιαγιά της, πηγαίνει σχολείο όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Μένει με την γιαγιά Σούζαν μόνο, οι δυο τους. Είναι ένα κανονικό κοριτσάκι».

Η εγγονή «ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Όταν ανακαλύψει πού είναι η μητέρα της, ίσως θα θέλει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της. Και τότε θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι τότε θα ήθελε να τον συναντήσει».

Ο κ. Κράουτς αναφέρει πως το παιδί δεν ρωτάει για τη μητέρα του, «θεωρεί τη Σούζαν, όχι ακριβώς μητέρα της, αλλά ούτε και γιαγιά της. Είναι σαν την μορφή της μητέρας της». Η Λυδία «δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της και αν ποτέ θα τον συναντήσει. Αυτός θα παραμείνει στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η εγγονή μου όταν εκείνος βγει έξω θα είναι έφηβη ή 20 ετών. Πιθανότατα θα είναι γύρω στα 20. Οπότε δεν θα την συναντήσει ποτέ.

Η Σούζαν «δεν μου λείπει»
«Δεν είναι σύζυγός μου. Η Σούζαν δεν ήταν γυναίκα μου. Και δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Ήρθα στην Ελλάδα μόνος μου. Ήταν η πρώτη γυναικεία συντροφιά που βρήκα (Σούζαν). Ζούσαμε μαζί για λίγο και μετά ήρθε η Καρολάιν. Όταν η Καρολάιν πέθανε, τότε έχασα κάθε συναίσθημα που είχα για την Σούζαν. Και όταν έφυγε για τις Φιλιππίνες δεν με πείραξε καθόλου», είπε ο κ. Κράουτς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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