Κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται από τα φαινόμενα

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα βορειά, τα ορεινά και το εσωτερικό.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στις παράλιες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση φαινομένων και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα παράλια αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί πρόσκαιρα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα παράλια θα σημειώνονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Προοδευτικά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα γενικεύονται και θα εντείνονται, αφού αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση και το Σάββατο μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.