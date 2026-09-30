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ΔΙΕΘΝΗ

Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

 30.09.2026 - 06:54
Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι, έρχονται στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται η προφυλακισμένη γιατρός είχε προτείνει και στον ίδιο τον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση.

«Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε ο Νάσος Κομιανός σύμφωνα με το Star.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής είχε δεχθεί πρόταση όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, από το περιβάλλον του τραγουδιστή να τον υποβάλει σε ύπνωση. Σύμφωνα με το Star, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που πρότεινε στον Μαζωνάκη τη θεραπεία με τον καθαρισμό του πλάσματος.

Υπνοθεραπευτής: Έχεις ακούσει για μια διαδικασία καθαρισμού πλάσματος και του αίματος;
Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέρω, κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Μικ Τζάγκερ

Στη συνέχεια ο υπνοθεραπευτής ενημέρωσε την Γάκα, τρεις ημέρες πριν συναντήσει τον καλλιτέχνη.
«Προσεγγίστηκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχεις κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον. Ίσως μια θεραπεία που την έχεις προτείνει και σε εμένα, με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες», φέρεται να είπε στην γιατρό.

Το ραντεβού Μαζωνάκη - Κομιανού έγινε δύο μόλις ημέρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου, σε πολύ γνωστό μαγαζί του Ψυχικού.

Εκεί, τηλεφωνούν σε ανοιχτή ακρόαση στη Γάκα. Όπως υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής, ήθελε να μάθει κατά πόσο η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφάρμοζε στο ιατρείο της ήταν ασφαλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο υπνοθεραπευτής συνομιλεί ξανά με την Γάκα και επιχειρούν να αναλύσουν την αιτία που κατέληξε ο τραγουδιστής.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;
Γάκα: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».

Protothema.gr

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