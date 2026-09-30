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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Υπουργικό το νέο πακέτο για την ακρίβεια - Στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα στήριξης

 30.09.2026 - 08:51
Στο Υπουργικό το νέο πακέτο για την ακρίβεια - Στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα στήριξης

Νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο συνέρχεται στις 16.30.

Ερωτηθείς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είπε ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται κάποια πακέτα και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να κατατεθεί κάποιο από αυτά.

Είπε ακόμη ότι συνεχώς επεξεργάζονται και αξιολογούν την κατάσταση και ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει εδώ και τόσο καιρό, να ενισχύει όλα τα κοινωνικά στρώματα, και ιδιαίτερα τα χαμηλά στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο των κρίσεων.

Όπως ανέφερε, εξετάζονται και νέα μέτρα πέραν από τα υφιστάμενα. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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