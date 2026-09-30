Στο Υπουργικό το νέο πακέτο για την ακρίβεια - Στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα στήριξης

Όλα τα βλέμματα στο Κυπριακό - Ο ΠτΔ ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο μετά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη
O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει στις εννέα και μισή το πρωί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.
Ερωτηθείς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είπε ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται κάποια πακέτα και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να κατατεθεί κάποιο από αυτά.
Είπε ακόμη ότι συνεχώς επεξεργάζονται και αξιολογούν την κατάσταση και ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει εδώ και τόσο καιρό, να ενισχύει όλα τα κοινωνικά στρώματα, και ιδιαίτερα τα χαμηλά στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο των κρίσεων.
Όπως ανέφερε, εξετάζονται και νέα μέτρα πέραν από τα υφιστάμενα.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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