Λετυμπιώτης: «Η απάντηση στις προκλήσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερος διάλογος» - Τι είπε για Κυπριακό και προεκλογική περίοδο

Κληθείς αρχικά να σχολιάσει τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό, διευκρίνισε ότι, λόγω του θεσμικού του ρόλου, δεν θα τοποθετηθεί επί των εσωκομματικών διαδικασιών μιας πολιτικής δύναμης.

Ωστόσο, έθεσε ευρύτερα το ζήτημα της εισόδου της χώρας σε προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας ότι απομένουν περίπου 17 μήνες μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ την ίδια ώρα παραμένει σε εκκρεμότητα το Κυπριακό, με τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων να πρέπει να κορυφωθούν τους επόμενους μήνες.

Ο κ. Λετυμπιώτης διερωτήθηκε κατά πόσον είναι προς όφελος της χώρας να εισέρχεται από τόσο νωρίς σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τη στιγμή που υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που απαιτούν την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας.

«Δεν μπορεί η έλλειψη προόδου να είναι δικαιολογία για να μην γίνεται διάλογος»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο Κυπριακό και στις ευθύνες για τη συνεχιζόμενη στασιμότητα.

Ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών, σημειώνοντας ότι αυτή η στάση έχει διακηρυχθεί δημόσια τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, απέρριψε την προσέγγιση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για το αδιέξοδο των τελευταίων 52 ετών.

«Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, εξ όσων τουλάχιστον παρακολουθώ και συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, είναι όχι μόνο η αδιαλλαξία αλλά και η παρελκυστική στάση της Τουρκίας που δεν έχει επιτρέψει στον νυν και σε κανέναν άλλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μπορέσει να σπάσει το αδιέξοδο», ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ότι η απάντηση στις σημερινές προκλήσεις δεν μπορεί να είναι η απουσία διαλόγου.

«Η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερος διάλογος. Είναι ακριβώς το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως δεν μπορεί η έλλειψη προόδου να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην διεξάγεται διάλογος και στη συνέχεια η απουσία διαλόγου να παρουσιάζεται ως απόδειξη ότι δεν υπάρχει πρόοδος.

«Δεν είμαστε σε αδιέξοδο»

Κληθείς να εξηγήσει τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η διαδικασία δεν βρίσκεται σε αδιέξοδο, ο κ. Λετυμπιώτης έκανε διάκριση μεταξύ των σοβαρών προκλήσεων που υπάρχουν και ενός οριστικού αδιεξόδου.

Όπως ανέφερε, αδιέξοδο θα σήμαινε ότι τερματίζεται κάθε προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια για σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης.

Εξήγησε ότι στόχος μιας τέτοιας συνάντησης δεν είναι να πραγματοποιηθεί απλώς για λόγους εντυπώσεων, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: