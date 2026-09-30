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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικό: Influencers που πόζαραν καθιστoί σε θαλάσσια χελώνα ενώ γεννούσε τα αυγά της

 30.09.2026 - 09:48
Τραγικό: Influencers που πόζαραν καθιστoί σε θαλάσσια χελώνα ενώ γεννούσε τα αυγά της

Οργή έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα ασυνείδητο ζευγάρι influencers, που πόζαραν καθιστοί σε θαλάσσια χελώνα, ενώ το ζώο γεννούσε τα αυγά του σε παραλία.

Το περιστατικό συνέβη στο Ομάν, στην περιοχή Ras al Hadd, και γρήγορα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Ο 32χρονος Ουκρανός αθλητής Βαντίμ Ολέινικ έκανε διακοπές με τη σύντροφό του, Ολένα Κραβτσένκο, όταν συνέβη το εξοργιστικό περιστατικό.

Το ζευγάρι θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα να καθίσουν πάνω στο καβούκι της θαλάσσιας χελώνας ενώ αυτή ήταν σε φάση ωοτοκίας και φωτογραφήθηκαν εναλλάξ, χαμογελώντας πλατιά και κάνοντας το σήμα της νίκης.

 

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται η χελώνα να περπατά με δυσκολία στην άμμο, ενώ οι δύο ασυνείδητοι κάθονται με άνεση πάνω στο καβούκι της.

Οι σοκαριστικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν χιλιάδες αρνητικά και οργισμένα σχόλια, ενώ το ζευγάρι κατηγορήθηκε επίσης ότι μάζευε και νεογέννητα χελωνάκια.

 

Το περιστατικό καταδικάστηκε έντονα, ενώ η Αρχή Περιβάλλοντος του Ομάν δήλωσε αργότερα ότι οι ενέργειες του Ολέινικ παραβίασαν τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία της άγριας ζωής.

Η αρχή ανέφερε ότι έλαβε τα «απαραίτητα νομικά μέτρα κατά του ενδιαφερόμενου ατόμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Μετά τον σάλο, το ζευγάρι των influencers ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν γνώριζαν τη νομοθεσία του Ομάν και δεν πίστευαν ότι έκαναν κάτι κακό.

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