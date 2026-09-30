Ελλάδα: Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

Η υπόθεση για ενδοοικογενειακή βία έφτασε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν η γραμμή καταγγελιών «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του. Όπως κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok.

Μετά την καταγγελία, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου σχημάτισε αυτεπάγγελτα δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου για παραβάσεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην κατοικία του στη Βούλα, όπου στις 06:30 το πρωί, τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμεληματικές πράξεις. Με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Πηγή: newsit.gr