Έρευνα για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο - Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του γηπέδου

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος συμμετείχε σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε χτυπώντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Από την πρόσκρουση ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (29/9).

Πέρα από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν εάν στο συγκεκριμένο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν η εγκατάσταση διέθετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων, στους οποίους μάλιστα συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.

Ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν κατά την αυτοψία αφορά την απόσταση του τοιχίου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Πρόκειται για ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα, καθώς ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι κατά την πτώση του, σε σημείο πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι συγκεκριμένες υποδομές πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες αποστάσεις και προστατευτικές διατάξεις ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού των αθλητών.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ζήτημα της αδειοδότησης του γηπέδου, καθώς και το κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και από πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης και την οργάνωση της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσει και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ενταχθεί στον φάκελο της προανάκρισης. Το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, οι καταθέσεις, τα ευρήματα της αυτοψίας, τα στοιχεία σχετικά με την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές της εγκατάστασης, καθώς και η ιατροδικαστική έκθεση, θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκεί θα αξιολογηθεί το σύνολο των δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από την έρευνα προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Πηγή: protothema.gr