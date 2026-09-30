False alarm το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ: Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι

Σύμφωνα με το Army Radio το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου Οι Times of Israel μεταδίδουν ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.



Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ενώ απείχε περίπου 1,5 ώρα από την προγραμματισμένη άφιξή του στο Ισραήλ.





Άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία

Το αεροπλάνο φέρεται να άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως έκανε κύκλους πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν περίπου 180 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επικοινωνία με το πλήρωμα.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ πραγματοποιούν έκτακτες συσκέψεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα