Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του χώρου, με στρώματα να έχουν τοποθετηθεί στο πάτωμα και κρατούμενους να βρίσκονται στοιβαγμένοι σε περιορισμένες συνθήκες. Οι εικόνες προκαλούν εκ νέου ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους κράτησης.

Το βίντεο έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για τις συνθήκες σε αστυνομικά κρατητήρια και στις Κεντρικές Φυλακές, ένα ζήτημα που δεν φαίνεται να είναι πρόσφατο, καθώς σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί εδώ και μήνες.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη διατυπώσει συστάσεις προς τις κυπριακές Αρχές, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης.

Οι εικόνες που βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ζήτημα στο προσκήνιο, καθώς καταγράφουν μια πραγματικότητα που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τον συνωστισμό, την επάρκεια των χώρων και τις συνθήκες διαμονής των κρατουμένων.