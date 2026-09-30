Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τους ελέγχους και την παρακολούθηση του πληθυσμού των άγριων πτηνών στην περιοχή να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

Ο εντοπισμός και δεύτερης νεκρής χήνας εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή εάν υπάρχει διασπορά του ιού στην περιοχή.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Δρ. Πέτρος Καραγιάννης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον κίνδυνο για τον άνθρωπο, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος μετάδοσης θεωρείται πολύ χαμηλός.

Όπως ανέφερε, ο H5N1 «δεν είναι ιός ο οποίος μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο», καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι υποδοχείς για εύκολη πρόσδεση του ιού.

«Πρέπει κάποιος να τον αναπνεύσει και να μπει βαθιά στους πνεύμονες για να δημιουργήσει πρόβλημα», εξήγησε.

Προληπτικά σε καραντίνα άτομα που ήρθαν σε επαφή

Σε ό,τι αφορά τα άτομα που τέθηκαν σε καραντίνα, ο Δρ. Καραγιάννης ξεκαθάρισε ότι αυτό έγινε προληπτικά.

«Μπήκαν προληπτικά, δεν μπορώ να πω ότι ήρθαν σε πολύ στενή επαφή. Εκτός και αν άγγιξαν τη χήνα και δεν έπλυναν τα χέρια τους μετά και άγγιξαν το πρόσωπό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με εκείνα της γρίπης, ενώ είναι δυνατό να παρουσιαστούν και οφθαλμικά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν συμπτώματα τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η απομόνωση.

Ο Δρ. Καραγιάννης είπε ότι σε περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων σε φάρμες πουλερικών θα πρέπει να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και προστατευτικών γυαλιών.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό σε φάρμα στην Κύπρο.

Υπάρχει κίνδυνος για κατοικίδια;

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετάδοσης του ιού σε κατοικίδια, ο Δρ. Καραγιάννης ανέφερε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, παραπέμποντας σε περιστατικά που καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μολύνθηκαν γάτες αλλά και βοοειδή.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και περιστατικά μόλυνσης σκύλων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή με νεκρά πτηνά.

Τι γίνεται με το Πάρκο Αθαλάσσας

Όσον αφορά το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, ο Δρ. Καραγιάννης σημείωσε ότι πρόκειται για ανοιχτό χώρο και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να κλείσει ολόκληρο το πάρκο.

Όπως ανέφερε, εφόσον οι επισκέπτες δεν πλησιάζουν τη λίμνη και δεν έρχονται σε επαφή με άγρια ή νεκρά πτηνά, δεν υπάρχει λόγος για γενικευμένο κλείσιμο του χώρου.