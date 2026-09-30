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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

 30.09.2026 - 12:08
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Εθνικό Συμβούλιο. Σε δηλώσεις προέβη η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

«Η έγνοια μας είναι πώς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε μετά τη Γενική Συνέλευση. Οφείλουμε να επιμένουμε στην ουσία. Έχουμε μπροστά μας την επίσκεψη της κας Ολγκιν. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί με διπλωματική κινητικότητά. Λιγότερα λόγια και περισσότερη δουλειά. Εδώ είμαστε για το Κυπριακό. Η δουλειά μου είναι να προστατεύσω την παράταξή μου», είπε ανάμεσα σε άλλα.  

Χθες ο ΠτΔ είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, τις οποίες και δεν παραβλέπουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αδιέξοδο. Είπε επίσης ότι γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της ΕΕ προς την κατεύθυνση της Τουρκίας.

Εξάλλου, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου είπε ότι ο ΓΓ των ΗΕ έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες κινήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται στην Κύπρο τον Οκτώβριο.

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