Χελώνα γεννήθηκε με... δύο κεφάλια - Δείτε φωτογραφία

Εθελοντές του Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary εντόπισαν το μικρό ζώο σε προστατευμένη περιοχή φωλεοποίησης και στις 17 Σεπτεμβρίου το μετέφεραν στο Cape Wildlife Center, στο Μπάρνσταμπλ. Όταν έφτασε εκεί, ζύγιζε μόλις 4,89 γραμμάρια, περίπου όσο ένα αμερικανικό κέρμα των πέντε σεντς. Παρά την ασυνήθιστη ανατομία της, μέχρι στιγμής κολυμπά, τρώει και αντιδρά φυσιολογικά στα ερεθίσματα. Είναι ακόμη πολύ μικρή για να μπορέσουν οι ειδικοί να προσδιορίσουν το φύλο της.

Η χελώνα γεννήθηκε με μια σπάνια συγγενή κατάσταση που ονομάζεται δικεφαλία. Εμφανίζεται πολύ νωρίς στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, όταν ένα έμβρυο αρχίζει να χωρίζεται, όπως συμβαίνει κατά τον σχηματισμό διδύμων, αλλά ο διαχωρισμός δεν ολοκληρώνεται. Η εσωτερική ανατομία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση, γι’ αυτό οι ειδικοί δεν γνωρίζουν ακόμη πόσο ανεξάρτητα λειτουργούν τα δύο κεφάλια της συγκεκριμένης χελώνας.

Όταν μεγαλώσει λίγο, οι κτηνίατροι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία για να χαρτογραφήσουν την εσωτερική ανατομία της και να δουν σε ποιον βαθμό τα δύο κεφάλια μοιράζονται ανατομικές δομές και όργανα. Το γεγονός ότι το ζώο κινείται και τρέφεται φυσιολογικά είναι ενθαρρυντικό, δεν αρκεί όμως ακόμη για να δείξει αν θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να επιβιώσει χωρίς βοήθεια.

Προς το παρόν, οι άνθρωποι που τη φροντίζουν έχουν ήδη παρατηρήσει μια διαφορά που καμία ακτινογραφία δεν θα μπορούσε να δείξει. «Το αριστερό κεφάλι έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα», λέει ο Ζακ Μερτς, διευθύνων σύμβουλος των New England Wildlife Centers, στα οποία ανήκει και το Cape Wildlife Center. Η Ρόμπιν Ρομ, επικεφαλής τεχνικός κτηνιατρικής φροντίδας στο κέντρο, συμφωνεί: από την πρώτη κιόλας ημέρα, το αριστερό κεφάλι ήταν εκείνο που προσπαθούσε να δαγκώσει.

Παρότι η δικεφαλία είναι σπάνια, στο Κέιπ Κοντ δεν είναι εντελώς άγνωστη. Αυτή είναι η τρίτη δικέφαλη χελώνα του συγκεκριμένου είδους που φτάνει στο Cape Wildlife Center μέσα σε έξι χρόνια, ενώ το Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary έχει καταγράψει πέντε παρόμοιες περιπτώσεις στο Κέιπ Κοντ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κάθε νέο περιστατικό, επισημαίνει το κέντρο, δίνει στους ειδικούς μια ακόμη ευκαιρία να μελετήσουν την ανατομία και τη φυσιολογία αυτών των εξαιρετικά σπάνιων ζώων.

Η καθημερινότητα της μικρής χελώνας είναι προς το παρόν πολύ λιγότερο δραματική από την ανατομία της. Στη φύση, οι χελώνες του είδους Malaclemys terrapin τρέφονται κυρίως με σαλιγκάρια, καβούρια, μύδια, ψάρια, σκουλήκια και έντομα. Στο κέντρο περίθαλψης, η δικέφαλη χελώνα παίρνει βάρος τρώγοντας ψιλοκομμένο ψάρι, προνύμφες εντόμων, αρτέμια και εμπλουτισμένη τροφή.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσει κάποτε να επιστρέψει στη φύση. Αν μεγαλώσει υγιής και οι εξετάσεις δείξουν ότι μπορεί να κινείται και να τρέφεται χωρίς σοβαρές δυσκολίες, οι ειδικοί θα εξετάσουν το ενδεχόμενο απελευθέρωσής της. Αν όμως η ανατομία της την κάνει ιδιαίτερα ευάλωτη ή εξαρτημένη από συνεχή φροντίδα, πιθανότατα θα παραμείνει σε προστατευμένο περιβάλλον.

Το Malaclemys terrapin συναντάται από το Κέιπ Κοντ έως τη Φλόριντα και τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού. Τα χαρακτηριστικά ομόκεντρα σχέδια στο καβούκι του θυμίζουν διαμάντια, εξ ου και η αγγλική ονομασία diamondback terrapin. Στη Μασαχουσέτη είναι η μοναδική χελώνα που ζει κυρίως σε αλμυρά έλη και εκβολές και έχει χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος. Οι πληθυσμοί της πιέζονται από την απώλεια και την αλλοίωση των παράκτιων οικοτόπων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις μεγάλες καταιγίδες, την αστικοποίηση, τις συγκρούσεις με οχήματα και την παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία.

Για την ώρα, όμως, οι κτηνίατροι παρακολουθούν πολύ πιο απλά πράγματα: αν τρώνε και τα δύο κεφάλια, αν η μικρή χελώνα παίρνει βάρος και αν τα δύο κεφάλια καταφέρνουν να συντονίζονται. Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως τα καταφέρνουν αν και το αριστερό έχει ήδη φροντίσει να ξεχωρίσει.

Πηγή: lifo.gr