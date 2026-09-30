VIDEO - Φειδίας κατά Χριστοδουλίδη μετά το Εθνικό: «Σήμερα θα είμαι λίγο σκληρός μαζί με τον Πρόεδρο για το Κυπριακό»

Ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που αναμένονταν στο Κυπριακό, ενώ διερωτήθηκε κατά πόσον η στρατηγική που ακολουθείται μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική εξέλιξη.

«Σήμερα θα είμαι λίγο σκληρός μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, έχουν περάσει 111 μήνες από το Κραν Μοντανά, χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη που να οδηγεί στην επανέναρξη των συνομιλιών.

«Ίσως η εξωτερική πολιτική να ακούγεται επιτυχημένη και ουσιαστικά να μην μας φέρνει τους καρπούς που θα θέλαμε στο Κυπριακό», σημείωσε.

«Η στρατηγική που ακολούθησε δεν έφερε κανέναν ουσιαστικό καρπό»

Ο Φειδίας Παναγιώτου έθεσε στο επίκεντρο και την προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Νίκου Χριστοδουλίδη, διερωτώμενος κατά πόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορέσει σήμερα να φέρει αποτέλεσμα στο Κυπριακό, δεδομένης και της προηγούμενης παρουσίας του σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων και ως Υπουργός Εξωτερικών.

«Η στρατηγική που ακολούθησε δεν έφερε κανέναν ουσιαστικό καρπό», ανέφερε.

Κληθείς να εξηγήσει τι θεωρεί ότι κάνει λάθος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παναγιώτου δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες από τη συζήτηση που έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, έχει δεσμευτεί δημόσια να μην μεταφέρει προς τα έξω όσα συζητήθηκαν εντός του Συμβουλίου.

«Οι πολιτικές μας δεν δουλεύουν όπως φαίνεται», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Δεν αποκάλυψε τις εισηγήσεις του

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας απέφυγε παράλληλα να αποκαλύψει τις εισηγήσεις που κατέθεσε ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες συζητήσεις θα πρέπει να παραμείνουν εντός του Συμβουλίου.

Στη δήλωσή του αναφέρθηκε, ωστόσο, στους ευρύτερους γεωστρατηγικούς κινδύνους που, όπως είπε, υπάρχουν στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην ενίσχυση του Ιράν και στην αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή, ενώ έθεσε και το ενδεχόμενο μελλοντικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους γεωστρατηγικούς κινδύνους που συνδέονται, κατά τον ίδιο, με το καλώδιο GSI.

Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις που κατέθεσε στη συνεδρίαση, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά ότι δεν προτίθεται να μεταφέρει δημόσια το περιεχόμενο των συζητήσεων του Εθνικού Συμβουλίου.

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