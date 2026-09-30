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Για «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» κάνει λόγο ο Έρχιουρμαν

 30.09.2026 - 12:32
Για «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» κάνει λόγο ο Έρχιουρμαν

Για «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» κάνει λόγο σε σημερινή του ανάρτηση ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, εξηγώντας τον όρο αυτό που χρησιμοποιεί τελευταία ο ίδιος και παραπέμποντας σε απόσπασμα της πρόσφατης συνέντευξης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι ενώ συζητούμε για νέα  μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όρος που είναι γνωστός εδώ και καιρό, ο ίδιος χρησιμοποιεί τον όρο «ενέργειες και δράσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» για να εξηγήσει στους συνομιλητές του (τον ΓΓ του ΟΗΕ, τη Προσωπική του Απεσταλμένη και τους διπλωμάτες που συναντά) τέτοιου είδους ενέργειες, όπως, όπως σημείωνει, την ακύρωση φεστιβάλ και κατασκήνωσης της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, τις προσπάθειες αποτροπής συναντήσεων Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων με ξένους διπλωμάτες, "μονομερείς και μεροληπτικές" αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έντονες προσπάθειες Ευρωβουλευτών της Κύπρου, και τις συλλήψεις που σχετίζονται με ζητήματα ιδιοκτησίας.

Παραπέμποντας στην συνέντευξη της κ. Ολγκίν στο ΑΝΚΑ ο κ. Έρχιουρμαν έγραψε ότι ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί την ρώτησε αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον «ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθεί να περιορίσει τις διεθνείς επαφές των Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων και η τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλα βήματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σημειώνει πως στην απάντησή της η κ. Ολγκίν επεσήμανε: «Απολύτως όχι. Επειδή αυτά τα πράγματα μόνο περιπλέκουν ένα ήδη πολύπλοκο ζήτημα. Οι διαπραγματεύσεις δεν προκύπτουν από μόνες τους, ούτε πηγάζουν από ένα εχθρικό περιβάλλον. Αντίθετα, απαιτείται κατανόηση και αποδοχή της άλλης πλευράς και της ύπαρξής της. Έχω συζητήσει αυτό το θέμα με τους διαπραγματευτές αρκετές φορές, ειδικά τον τελευταίο μήνα».

Ο κ. Έρχιουρμαν στην ανάρτησή του καταλήγει γράφοντας ότι θέλει να σημειώσει αυτή την απάντηση, ώστε να μην χαθεί σε όλη αυτή τη συζήτηση, «καθώς είναι εξαιρετικά σημαντική για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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