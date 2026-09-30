Αναφορές για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, ο άλλος τον εμπόδισε

Συγκεκριμένα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες μεταδίδει και το Times of Israel, αναφέρουν σχετικά με την πτήση που είχε προορισμό το Τελ Αβίβ, ότι «βάσει μαρτυριών επιβατών του αεροπλάνου, ένας από τους πιλότους προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο και εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών».

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, η αεροπορική εταιρεία έστειλε ένα δεύτερο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να μεταφέρει τους περισσότερους από 170 επιβάτες στο υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής προς το Ισραήλ.

Επιβάτες περιέγραψαν, ότι ήλθαν αντιμέτωποι με «σκηνές χάους και πανικού» καθώς το αεροπλάνο έπεφτε «κατακόρυφα», είδαν αίματα στο πιλοτήριο και έναν από τους πιλότους να έχει μαχαιρωθεί, ενώ ορισμένοι από αυτούς φέρεται να βοήθησαν το πλήρωμα.

Επιβάτης περιέγραψε ανώνυμα στο Channel 12: «Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίμα· κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά».

Αν και οι επίσημες πληροφορίες είναι ελάχιστες αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι ξέσπασε βίαιη διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, όπως μετέφερε το Times of Israel.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μαζί με μέλη του πληρώματος. «Υπήρχαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί», τόνισε.

Μια άλλη γυναίκα λέει στο δίκτυο: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η πτήση FDB1073, με περίπου 180 επιβάτες σύμφωνα με αναφορές έστειλε τον «κωδικό squawk» 7700, ένα γενικό διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, καθώς έκανε αναστροφή πάνω από τα σύνορα Ιορδανίας-Σαουδικής Αραβίας.

Το Boeing 737 MAX, καθώς πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε για λίγο τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Σύμφωνα με στοιχεία από δημόσια διαθέσιμες πηγές, τις οποίες επικαλείται το Times of Israel, δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing έκανε ξαφνικά απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε επίσης πολύ απότομα.

Το αεροσκάφος ανέκαμψε ελαφρώς για μερικά δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 21.650 πόδια, πριν αρχίσει και πάλι να πέφτει απότομα, αυτή τη φορά κάτω από τα 14.000.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, αν και παρέμεινε γύρω στα 15.000 πόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και όχι από τον αυτόματο πιλότο.

Μετά τα σήματα κινδύνου και υπό τον φόβο για αεροπειρατεία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας.

Όταν το αεροσκάφος άρχισε να εκτρέπεται της πορείας του, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρχές δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το πλήρωμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Την ίδια ώρα, κι ενώ υπήρχε ανησυχία για αεροπειρατεία, μαχητικά της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν εσπευσμένα για να το αναχαιτίσουν.

Λίγο αργότερα, κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το αεροσκάφος, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα σήματα έκτακτης ανάγκης εκπέμφθηκαν μετά από μια συμπλοκή που φέρεται να ξέσπασε στο πιλοτήριο μεταξύ των πιλότων, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: lifo.gr