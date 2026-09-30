Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑναφορές για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, ο άλλος τον εμπόδισε
ΔΙΕΘΝΗ

Αναφορές για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, ο άλλος τον εμπόδισε

 30.09.2026 - 12:30
Αναφορές για την πτήση της Flydubai: Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, ο άλλος τον εμπόδισε

Νέες πληροφορίες για το περιστατικό στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία εξέπεμψε σήματα έκτακτης ανάγκης και τελικά προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, αναφέρουν ότι η αναστάτωση προκλήθηκε από διένεξη ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Συγκεκριμένα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες μεταδίδει και το Times of Israel, αναφέρουν σχετικά με την πτήση που είχε προορισμό το Τελ Αβίβ, ότι «βάσει μαρτυριών επιβατών του αεροπλάνου, ένας από τους πιλότους προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο και εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο, με τη βοήθεια των επιβατών».

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, η αεροπορική εταιρεία έστειλε ένα δεύτερο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να μεταφέρει τους περισσότερους από 170 επιβάτες στο υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής προς το Ισραήλ.

Επιβάτες περιέγραψαν, ότι ήλθαν αντιμέτωποι με «σκηνές χάους και πανικού» καθώς το αεροπλάνο έπεφτε «κατακόρυφα», είδαν αίματα στο πιλοτήριο και έναν από τους πιλότους να έχει μαχαιρωθεί, ενώ ορισμένοι από αυτούς φέρεται να βοήθησαν το πλήρωμα.

Επιβάτης περιέγραψε ανώνυμα στο Channel 12: «Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίμα· κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά».

Αν και οι επίσημες πληροφορίες είναι ελάχιστες αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι ξέσπασε βίαιη διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, όπως μετέφερε το Times of Israel.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μαζί με μέλη του πληρώματος. «Υπήρχαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί», τόνισε.

Μια άλλη γυναίκα λέει στο δίκτυο: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η πτήση FDB1073, με περίπου 180 επιβάτες σύμφωνα με αναφορές έστειλε τον «κωδικό squawk» 7700, ένα γενικό διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, καθώς έκανε αναστροφή πάνω από τα σύνορα Ιορδανίας-Σαουδικής Αραβίας.

Το Boeing 737 MAX, καθώς πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε για λίγο τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Σύμφωνα με στοιχεία από δημόσια διαθέσιμες πηγές, τις οποίες επικαλείται το Times of Israel, δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing έκανε ξαφνικά απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε επίσης πολύ απότομα.

Το αεροσκάφος ανέκαμψε ελαφρώς για μερικά δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 21.650 πόδια, πριν αρχίσει και πάλι να πέφτει απότομα, αυτή τη φορά κάτω από τα 14.000.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, αν και παρέμεινε γύρω στα 15.000 πόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και όχι από τον αυτόματο πιλότο.

Μετά τα σήματα κινδύνου και υπό τον φόβο για αεροπειρατεία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας.

Όταν το αεροσκάφος άρχισε να εκτρέπεται της πορείας του, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρχές δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το πλήρωμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Την ίδια ώρα, κι ενώ υπήρχε ανησυχία για αεροπειρατεία, μαχητικά της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν εσπευσμένα για να το αναχαιτίσουν.

Λίγο αργότερα, κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το αεροσκάφος, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα σήματα έκτακτης ανάγκης εκπέμφθηκαν μετά από μια συμπλοκή που φέρεται να ξέσπασε στο πιλοτήριο μεταξύ των πιλότων, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: lifo.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια έκανε ένα «ταξίδι πίσω στον χρόνο» - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό - Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου
VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Είναι προϊόν AI», λέει ο Θεοδωρόπουλος για το βίντεο με την καταγγελία περί ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του γιου του

 30.09.2026 - 12:26
Επόμενο άρθρο

Για «ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» κάνει λόγο ο Έρχιουρμαν

 30.09.2026 - 12:32
ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

To Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα το νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του συστήματος μετά από δεκαετίες και βάζοντας στο επίκεντρο το παιδί, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

  •  30.09.2026 - 10:31
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

  •  30.09.2026 - 12:08
VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

  •  30.09.2026 - 12:40
ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

  •  30.09.2026 - 06:23
Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

  •  30.09.2026 - 11:39
Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

  •  30.09.2026 - 11:57
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

  •  30.09.2026 - 10:35
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

  •  30.09.2026 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα