Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Πού βρίσκεται το Μπρεντ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Πού βρίσκεται το Μπρεντ

 30.09.2026 - 11:31
Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Πού βρίσκεται το Μπρεντ

Υποχωρούν την Τετάρτη οι τιμές πετρελαίου ακολουθώντας την πτώση που κατέγραψαν την προηγούμενη ημέρα, παρά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την οποία απέκλεισε την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ υποχωρεί την Τετάρτη κατά 0,46%, στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,25%, στα 89,13 δολάρια το βαρέλι.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δύο κύρια συμβόλαια αργού πετρελαίου κατέρρευσαν την Τρίτη, λόγω των διαρκών ελπίδων για μια τελική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν και θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρά το ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε στασιμότητα και οι δύο πλευρές έχουν δώσει ανάμεικτα μηνύματα.

Η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία είχε αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ της χωρητικότητας του αγωγού Ανατολής-Δύσης – ο οποίος έκλεισε αυτόν τον μήνα μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη – συνέβαλε θετικά, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε επίσης την απελευθέρωση περισσότερου πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια έκανε ένα «ταξίδι πίσω στον χρόνο» - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό - Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου
VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκίνησε ο Good Job Nicky ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» που έγραψε ο πατέρας του για τον Μαζωνάκη

 30.09.2026 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Στη δημοσιότητα τα ψυχομετρικά τεστ της Αστυνομίας - Δείτε αν περάσατε

 30.09.2026 - 11:38
ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

To Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα το νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του συστήματος μετά από δεκαετίες και βάζοντας στο επίκεντρο το παιδί, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

ΠτΔ: «Μετά από δεκαετίες, αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος» - Εγκρίνεται το ν/σ για την ειδική εκπαίδευση

  •  30.09.2026 - 10:31
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

  •  30.09.2026 - 12:08
VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

  •  30.09.2026 - 12:40
ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

ΔΗΣΥ: Σε αχαρτογράφητα νερά η νέα εσωκομματική κρίση - Αβέρωφ και Αννίτα απέναντι στην κάλπη του 2028

  •  30.09.2026 - 06:23
Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

  •  30.09.2026 - 11:39
Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

  •  30.09.2026 - 11:57
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκαν σοροί στα κατεχόμενα - Η μια ανήκει σε 5χρονο

  •  30.09.2026 - 10:35
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» σήμερα τα έξι κινητά – Τα πρόσωπα που ερευνώνται

  •  30.09.2026 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα