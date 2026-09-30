Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Πού βρίσκεται το Μπρεντ

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ υποχωρεί την Τετάρτη κατά 0,46%, στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,25%, στα 89,13 δολάρια το βαρέλι.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δύο κύρια συμβόλαια αργού πετρελαίου κατέρρευσαν την Τρίτη, λόγω των διαρκών ελπίδων για μια τελική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν και θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρά το ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε στασιμότητα και οι δύο πλευρές έχουν δώσει ανάμεικτα μηνύματα.

Η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία είχε αποκαταστήσει περίπου το ήμισυ της χωρητικότητας του αγωγού Ανατολής-Δύσης – ο οποίος έκλεισε αυτόν τον μήνα μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη – συνέβαλε θετικά, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε επίσης την απελευθέρωση περισσότερου πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ