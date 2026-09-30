Νέα έκτακτη οικονομική στήριξη στους γεωργούς - Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, η καταβολή της ενίσχυσης ολοκληρώθηκε στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δύο πρόσθετα σχέδια έκτακτης οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους €1.501.200, για επαγγελματίες γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις.

Τα νέα σχέδια αφορούν την επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου και λιπασμάτων, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, των επιπτώσεων της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η χρηματοδότησή τους θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα δύο σχέδια καθορίστηκε από τις 2 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026. Το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την εφαρμογή των σχεδίων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Με τις δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εντός του 2026, η συνολική στήριξη για αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής στον γεωργικό τομέα ξεπερνά τα €2,5 εκατ.

Το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει, τέλος, ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των αυξημένων παραγωγικών δαπανών και να αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για στήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γεωργικής δραστηριότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ