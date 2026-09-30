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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασφαλτικό: Αποχή από μαθήματα την Παρασκευή αποφάσισαν Σύνδεσμοι Γονέων επηρεαζόμενων κοινοτήτων

 30.09.2026 - 15:00
Ασφαλτικό: Αποχή από μαθήματα την Παρασκευή αποφάσισαν Σύνδεσμοι Γονέων επηρεαζόμενων κοινοτήτων

Σε αποχή από τα μαθήματα τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους (07:45-09:05) την  Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι Σύνδεσμοι Γονέων των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του ασφαλτικού εργοστασίου Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μιτσερού αναφέρει ότι, κατά την αποχή από τα μαθήματα, τα παιδιά με τη συνοδεία τουλάχιστον ενός γονέα/κηδεμόνα θα παραμείνουν έξω από τον χώρο του σχολείου σε χώρο που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συνδέσμου Γονέων.

«Το ασφαλτικό δεν έχει θέση στην ήδη επιβαρυμένη με περισσότερο από 100 οχληρές δραστηριότητες περιοχή μας. Τα παιδιά μας έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες», σημειώνεται. 

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα ναν υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα ζωής των παιδιών μας, που ήδη αναπνέουν τη σκόνη από τα 6 λατομεία καθώς και τις ανυπόφορες οσμές από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα λύματα», προστίθεται.

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων Γονέων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Μενίκου, Ορούντας, Αγίου Ιωάννη, Αρεδιού, Αγίου Επιφανίου, Καλού Χωριού Ορεινής, Μαλούντας, Κλήρου και Αγίας Μαρίνας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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