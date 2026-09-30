Φοιτήτρια Ιατρικής του ΕΚΠΑ έσωσε τη ζωή άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την Ιατρική Σχολή, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη ενός οργανωμένου προγράμματος εκπαίδευσης της πανεπιστημιακής κοινότητας στην ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτών.

Πιο αναλυτικά, μια πραγματική διάσωση, έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, ανέδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο τη σημασία της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έξω από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν διερχόμενος άνδρας υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Μια φοιτήτρια της Ιατρικής, η οποία είχε εκπαιδευτεί στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αντιλήφθηκε την κατάσταση και έσπευσε να παρέμβει. Η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και η χρήση ενός από τους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές (AED) που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα στους χώρους του ΕΚΠΑ αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο, η έγκαιρη απινίδωση, σε συνδυασμό με την ΚΑΡΠΑ, συνέβαλε στη διάσωση της ζωής του άνδρα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς έγινε γνωστό στις 29 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Από την εκπαίδευση στην πραγματική ζωή

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη ενός ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης της πανεπιστημιακής κοινότητας στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS), στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς» της Ιατρικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων. Στη δράση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου και ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος.

Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΕΚΠΑ, μετά τη δωρεά 106 Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και 106 κιτ πρώτων βοηθειών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε κτήρια και χώρους του Ιδρύματος στην Αττική και την Εύβοια.

Η δωρεά έγινε από την UNI-PHARMA ΑΕ του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και ο εξοπλισμός προσφέρθηκε στη μνήμη της καθηγήτριας Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννας Ανδρεάδου.



Το Πανεπιστήμιο έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία ως οργανωμένο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης, με στόχο όχι μόνο να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός αλλά και να εκπαιδεύονται άνθρωποι, που μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν όταν χρειαστεί. Και στην περίπτωση της 28ης Σεπτεμβρίου, αυτή ακριβώς η σύνδεση εξοπλισμού και εκπαίδευσης αποδείχθηκε στην πράξη κρίσιμη.





Γιατί τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά

Η καρδιακή ανακοπή αποτελεί ένα από τα πλέον επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Στην ανακοπή κάθε λεπτό χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του European Resuscitation Council για το 2025 εξακολουθούν να θέτουν στο επίκεντρο τη λεγόμενη «αλυσίδα επιβίωσης»: έγκαιρη αναγνώριση της ανακοπής και ενεργοποίηση της επείγουσας βοήθειας, άμεση ΚΑΡΠΑ και έγκαιρη απινίδωση, ακολούθως εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση και, τέλος, αποκατάσταση και υποστήριξη του επιζώντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ERC, στην Ευρώπη το ποσοστό ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενο σε περιστατικά εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 58%, αλλά παρουσιάζει πολύ μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών, από 13% έως 82%. Η χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή πριν από την άφιξη των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας επίσης παρουσιάζει μεγάλες διαφορές, από 2,6% έως 59%. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση των πολιτών, των εργαζομένων και των μελών μεγάλων οργανισμών θεωρείται σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής.





Ο ρόλος του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Ο AED (Automatic External Defibrillator) είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευμένους πολίτες, καθώς αναλύει αυτόματα τον καρδιακό ρυθμό και καθοδηγεί τον χρήστη στα απαραίτητα βήματα.



Σύμφωνα με το European Resuscitation Council, ο απινιδωτής αναλύει τον ρυθμό και χορηγεί ηλεκτρική εκκένωση μόνο όταν αυτή ενδείκνυται. Μετά την απινίδωση, η ΚΑΡΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής μέχρι να εμφανιστούν σημεία ζωής ή να αναλάβουν οι υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας.



Η αξία του εξοπλισμού, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στην παρουσία του. Εξίσου κρίσιμος είναι ο παράγοντας άνθρωπος: κάποιος πρέπει να αναγνωρίσει την ανακοπή, να καλέσει βοήθεια, να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ και να χρησιμοποιήσει τον απινιδωτή.



Ακριβώς γι’ αυτό το ΕΚΠΑ έχει συνδέσει την εγκατάσταση των AED με πρόγραμμα εκπαίδευσης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Όπως επισημαίνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο, οι απινιδωτές αποτελούν ένα σημαντικό «δίχτυ προστασίας», αλλά η γνώση και η κατάλληλη προετοιμασία είναι αυτές που επιτρέπουν την άμεση και ψύχραιμη παρέμβαση.





Μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από την Ιατρική Σχολή

Η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση AED δεν αποτελεί καινούργια κατεύθυνση για το ΕΚΠΑ. Η Ιατρική Σχολή έχει πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια σεμινάρια BLS/AED σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με εκπαίδευση πιστοποιημένη από το European Resuscitation Council. Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης έχει επισημάνει τη σημασία της συστηματικής εκπαίδευσης και έχει αναπτύξει προγράμματα πιστοποίησης ανανηπτών στη χώρα. Σε ενημέρωση της Ιατρικής Σχολής το 2024 αναφερόταν, ότι η εταιρεία είχε πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανανήπτες στην Ελλάδα, ενώ προβλεπόταν δωρεάν εκπαίδευση BLS/AED για φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας.





Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει παγκόσμια πρόκληση

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, όπου η φοιτήτρια του ΕΚΠΑ αξιοποίησε τις γνώσεις της για να σωθεί ένας άνθρωπος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως.



Ειδικότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι το 2022 πέθαναν περίπου 19,8 εκατομμύρια άνθρωποι από καρδιαγγειακά νοσήματα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 32% όλων των θανάτων παγκοσμίως. Περίπου το 85% αυτών των θανάτων αποδόθηκε σε εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούσαν την αιτία για περίπου 4,2 εκατομμύρια θανάτους το 2019, δηλαδή περισσότερο από τέσσερις στους δέκα θανάτους.



Σημειώνεται, ότι οι αριθμοί αυτοί αφορούν συνολικά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και δεν πρέπει να συγχέονται με την εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Αναδεικνύουν, ωστόσο, το ευρύτερο μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία τόσο της πρόληψης όσο και της έγκαιρης αντιμετώπισης των οξέων περιστατικών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα