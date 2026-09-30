Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Έκανε την επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της. Δεν μπορεί να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος»

Όπως εξήγησε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μια αρνητική γνώμη που της είχε στείλει για κάποια ρούχα που είχε επιλέξει να φορέσει η ερμηνεύτρια ήταν η αιτία να μην έχουν πλέον καμία επαφή.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» ήταν ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος εξήγησε, μεταξύ άλλων, ότι πάντα η κριτική που κάνει και οι συμβουλές που δίνει είναι με βάση την εμπειρία του στο χώρο.

«Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος»

Ο έμπειρος fashion stylist είπε αρχικά: «Η Άννα Βίσση έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της γιατί θεώρησε, από ό,τι μου έγραψε, ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί έχω τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος που έτσι και αλλιώς το εμφανίζεις παντού πριν, να το κάνεις με τρία layers, να το πλακώνεις, δεν μου κάνει. Δερμάτινο ή δερματίνη ρούχο δεν μπορεί να φοράς όταν θα κάνεις τόση ώρα performance και θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει, θα κάνει ένα fit που δεν είναι. Αλλά τι δικαιολογώ; Ότι κι εγώ πολλές φορές κάνω ένα ρούχο που είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η πανοπλία μου για να βγάλω ένα αποτέλεσμα».

«Εγώ δημόσια είπα ''καλή επιτυχία''»

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχθηκε μετά την απόφαση της Άννας Βίσση: «Όταν λες κάτι για ένα λεπτό, που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διυλίζει. Δηλαδή, όταν κάποιος από το φαν κλαμπ μου στέλνει και μου λέει “καλά έκανε και σε κλώτσησε η Άννα και γι’ αυτό κάνεις”, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δημόσια είπα “καλή επιτυχία” και το εννοώ από την ψυχή μου.

Και δεν είναι αυτό, ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνις κ.λπ. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα, της λέει ας πούμε ο Νίκος “πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φα” και το κάνει αποθεωτικό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά γιατί πρέπει να μου αρέσει μετά από πενήντα πέντε χρόνια, βλέποντας καθημερινά τη μόδα να εξελίσσεται… Γιατί δεν πρέπει να το κρίνω καλοπροαίρετα; Δεν είναι καμία κακία. Εγώ, ξέρει κι εκείνη πόσες φορές της πρότεινα κάτι για την ιδιωτική της ζωή και με πόση αγάπη, και της είπα “όχι, αυτό τονίζει πιο πολύ, αυτό πρέπει να κάνουμε, εκείνο και το άλλο”. Εγώ δεν είμαι σχεδιαστής. Είμαι άνθρωπος με εμπειρία πάνω στο styling».

Πηγή: iefimerida.gr