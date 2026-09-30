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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος

 30.09.2026 - 15:39
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι Αρχές, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτο αντικείμενο.

Πρόκειται για σακίδιο που εντοπίστηκε στην πλατεία Συντάγματος, από την πλευρά της οδού Όθωνος.

Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά ένα σακίδιο που εντοπίστηκε κρεμασμένο σε δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας) καθώς και στην οδό Σταδίου (από το ύψος της οδού Αμερικής).

ΠΗΓΗ: Έθνος

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