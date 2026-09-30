Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος

Πρόκειται για σακίδιο που εντοπίστηκε στην πλατεία Συντάγματος, από την πλευρά της οδού Όθωνος.

Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά ένα σακίδιο που εντοπίστηκε κρεμασμένο σε δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας) καθώς και στην οδό Σταδίου (από το ύψος της οδού Αμερικής).

ΠΗΓΗ: Έθνος