Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για σακίδιο που εντοπίστηκε στην πλατεία Συντάγματος, από την πλευρά της οδού Όθωνος.
Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά ένα σακίδιο που εντοπίστηκε κρεμασμένο σε δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας) καθώς και στην οδό Σταδίου (από το ύψος της οδού Αμερικής).
ΠΗΓΗ: Έθνος
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