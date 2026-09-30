Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη Flydubai: Ζητούν αναστολή όλων των πτήσεων, εξετάζουν αν παραβιάστηκε η συμφωνία με τα ΗΑΕ

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Ρέγκεβ ζήτησε παράλληλα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να διερευνήσει εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραβίασαν την αεροπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί με το Ισραήλ.



Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι στην ισραηλινή επικράτεια μπορούν να προσγειώνονται μόνο αεροσκάφη με πιλότους που διαθέτουν διαβατήριο χωρών με τις οποίες το Ισραήλ διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.



Οι μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης - ο οποίος σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ως υπήκοος του Ομάν - επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους και επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή, πριν ακινητοποιηθεί από επιβάτες.



Το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν.

Μπεν Γκβιρ: «Πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις στην περιοχή»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος υποστήριξε ότι το συμβάν δείχνει την ανάγκη εντατικοποίησης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.



«Δόξα τω Θεώ και χάρη στους ηρωικούς επιβάτες, αλλά το δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ πρέπει να περάσει στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να σταματήσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την επίτευξη της απόλυτης νίκης στο Ιράν, τον Λίβανο, τη Γάζα και την Ιουδαία και τη Σαμάρεια», χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία για τη Δυτική Όχθη.



Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι επιβάτες έχουν υποστηρίξει ότι παρενέβησαν για να αποτρέψουν μια πιθανή προσπάθεια πιλότου να ρίξει το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 180 Ισραηλινοί.



Η πτήση άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό οργανώθηκε ή κατευθύνθηκε από κάποια οργάνωση ή κράτος.





Αντιδράσεις από Σμότριχ και Γκαντζ

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι «όποιος προσπάθησε να ρίξει ένα αεροπλάνο και να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς πρέπει να πληρώσει σαν να τους είχε ήδη σκοτώσει», προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει «για κάθε χώρα ή τρομοκρατική οργάνωση που τον έστειλε».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντζ, υπογράμμισε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τη σειρά των γεγονότων» μέσα στο αεροσκάφος, ενώ εξήρε την «ετοιμότητα και το θάρρος» των επιβατών απέναντι στον κίνδυνο.





Μοσάντ, Σιν Μπετ και IDF συμμετέχουν στην έρευνα

Στην έρευνα για το θρίλερ με την πτήση της Flydubai που κατέληξε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία εμπλέκονται πλέον η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ και το υπουργείο Μεταφορών της χώρας, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Kan.



Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν πλέον όλο και πιο έντονα το ενδεχόμενο το περιστατικό να μην ήταν απλώς ένα επεισόδιο εντός του πιλοτηρίου, αλλά μια σκόπιμη προσπάθεια μέλους του πληρώματος να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους.



Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης της πτήσης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.



Σε ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο αναφέρεται ότι το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε στο Ταμπούκ στις 09:45 το πρωί και ότι «ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης διαπιστώθηκε πως έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».



Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι επιβάτες έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα μετά την περιπέτεια που έζησαν.



Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εκδοχή που εξετάζεται πλέον είναι ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή, πριν ακινητοποιηθεί από επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα