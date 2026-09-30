Αθωώθηκαν τρεις Σύροι κατηγορούμενοι για την απόπειρα φόνου στον Κόρνο

Η απόπειρα φόνου σημειώθηκε το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου, όταν ο 30χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ επέβαινε στο όχημά του στον Κόρνο. Τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και στον δεξιό ώμο και κατάφερε να διαφύγει, μεταβαίνοντας στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 30χρονος είχε μεταβεί στον Κόρνο από την Πάφο, προκειμένου να συναντήσει άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω WhatsApp και είχε εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσει το όχημά του.

Οι δράστες επέβαιναν σε μαύρη BMW, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα εγκαταλελειμμένη στο Αλεθρικό.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν συνολικά έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, καθώς και κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών. Και οι τρεις είχαν αρνηθεί ενοχή.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας την περιστατική μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιόν του, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας ότι οι τρεις κατηγορούμενοι γνώριζαν τον σκοπό των δραστών ή ότι ενήργησαν ως συνεργοί τους.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι «στη βάση της αρχικής εκδοχής της Κατηγορούσας Αρχής, της προσκομισθείσας από πλευράς της αποδεκτής μαρτυρίας, αλλά και των τελικών μας ευρημάτων, οι Κατηγορούμενοι 1, 2 και 3, δεν ήταν επιβαίνοντες του οχήματος των δραστών».

Το Κακουργιοδικείο σημειώνει επίσης ότι «δεν είναι δυνατό να προκύψει ασφαλής κρίση» ότι οι τρεις ενήργησαν ως συνεργοί των δραστών, με σκοπό τη δολοφονία του 30χρονου και έκρινε ότι, παρά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, παρέμενε εύλογη αμφιβολία ως προς τη συμμετοχή των τριών κατηγορουμένων στην απόπειρα φόνου. Ως εκ τούτου, και οι τρεις αθωώθηκαν και απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του τρίτου κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης της BMW. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι «ούτε καν επιχειρήθηκε, από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής, ο Κατηγορούμενος 3 να τεθεί στη σκηνή του εγκλήματος ή, έστω, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κόρνου κατά την ημέρα του επίδικου συμβάντος», ενώ δεν συσχετίστηκε με τους δράστες, «των οποίων η ταυτότητα παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη».

Σε σχέση με τον πρώτο κατηγορούμενο, το Δικαστήριο εξέτασε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε στη σκηνή και έφερε γενετικό υλικό που τον συνέδεε με αυτό. Ωστόσο, έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά δεν ήταν αρκετά για να αποδειχθεί ότι γνώριζε ή συνεργάστηκε με τους δράστες.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, το Δικαστήριο εξέτασε την παρουσία του στον Κόρνο κατά τον επίμαχο χρόνο, καθώς και άλλα περιστατικά που τον συνέδεαν χρονικά με την περιοχή και το όχημα των δραστών. Ωστόσο, έκρινε ότι δεν υπήρχε ασφαλής μαρτυρία ότι γνώριζε τους δράστες ή ότι τους παρείχε οποιαδήποτε συνδρομή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ