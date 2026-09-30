Μπορούν οι σκύλοι να αισθανθούν την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας;

Μπορούν να μυρίσουν ορισμένες ασθένειες. Μπορούν να καταλάβουν πότε είμαστε αγχωμένοι, πότε είμαστε χαρούμενοι, πότε έχουμε μια κακή μέρα. Καταλαβαίνουν πότε επιστρέφουμε σπίτι ακόμα και αν κανένας άλλος δεν μας έχει δει ή ακούσει.

Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα πράγματα που μπορούν να αντιληφθούν. Διάφοροι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να ανιχνεύσουν και την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και έχουμε διαβάσει πολλά σχετικά με αυτό το θέμα. Κάπου έχει πάρει σίγουρα το μάτι μας βίντεο που ένα σκυλάκι μυρίζει και βάζει το αυτί του στην κοιλιά μιας εγκύου, σα να καταλαβαίνει τι βρίσκεται εκεί μέσα, σα να καταλαβαίνει ότι μια νέα ζωή θα έρθει σύντομα στον κόσμο. Μάλιστα, πολλές γυναίκες λένε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, ο σκύλος τους ήταν ακόμα πιο κολλημένος πάνω τους, δεν τις άφηνε από τα μάτια του, ήθελε να είναι συνέχεια μαζί τους και χαίρονταν τριπλά όταν τις έβλεπαν έστω και μετά από 10 λεπτά.

Τελικά, όμως, μπορούν να ανιχνεύσουν την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας; Και αν ναι, πόσο νωρίς;

Η όσφρηση των σκύλων είναι εξαιρετική. Μπορούν να μυρίσουν και την πιο ανεπαίσθητη μυρωδιά από χιλιόμετρα μακριά, χάρη στους οσφρητικούς υποδοχείς τους αλλά και σε ένα τμήμα του εγκεφάλου τους που είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των οσμών. Επομένως, θεωρητικά μπορούν να μυρίσουν και την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας καθώς το σώμα και οι ορμόνες της αλλάζουν. Προφανώς οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, όμως οι σκύλοι είναι σε θέση να αντιληφθούν και την παραμικρή αλλαγή.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πότε ένας σκύλος αρχίζει να καταλαβαίνει μια εγκυμοσύνη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι την αντιλαμβάνεται από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, πριν καν η γυναίκα μάθει ότι είναι έγκυος.

Επίσης, ακόμα και αν ο σκύλος μυρίσει κάποιες αλλαγές στο σώμα μιας εγκύου, δεν μπορεί να κατανοήσει το λόγο αυτής της αλλαγής. Δηλαδή, ο σκύλος μυρίζει την αλλαγή, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι σε λίγους μήνες θα γεννηθεί ένα μωράκι – ή και παραπάνω.

Πιο πολύ, λοιπόν, καταλαβαίνουν τις αλλαγές σε σωματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς, και για αυτές δείχνουν ενδιαφέρον, παρά για το τι θα συμβεί μετά την εγκυμοσύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να το γνωρίζουν.



Πώς αντιδρούν οι σκύλοι σε περίπτωση μιας εγκυμοσύνης;

Η αλήθεια είναι ότι κάθε σκύλος είναι μοναδικός και αντιδράει διαφορετικά. Κάποιο σκύλοι μπορεί να γίνουν υπερπροστατευτικοί και στοργικοί με την έγκυο, άλλοι μπορεί να νιώσουν άγχος ή και φόβο, και άλλοι μπορεί να παραμείνουν εντελώς αδιάφοροι για αυτή την κατάσταση. Όλα είναι θέμα χαρακτήρα του σκύλου αλλά και πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το χαρμόσυνο γεγονός οι κηδεμόνες του.

Τελευταίες σκέψεις

Οι σκύλοι είναι όντως μαγικά πλάσματα και είναι ένας από τους λόγους που τους αγαπάμε. Όσοι και όσες από εσάς έχετε αποκτήσει παιδάκι, σίγουρα έχετε μια ιστορία με την τετράποδη μουσούδα σας να μας πείτε και το πώς αντιμετώπισε τόσο την εγκυμοσύνη σας όσο και τελικά τον ερχομό του.

Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη τύχη για ένα μωρό να μεγαλώνει με κατοικίδιο, καθώς έχει πολλά οφέλη για την υγεία και την ψυχολογία του. Φυσικά, όλοι οι γονείς πρέπει να θέσουν όρια και το παιδί τους και στο σκυλί τους και να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή τη συνύπαρξη όσο πιο ομαλή γίνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλη η οικογένεια θα είναι ευτυχισμένη από την δυνατή σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στο μωράκι και το σκυλάκι της.

Πηγή: topetmou.gr