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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για 20χρονο - Καταδικάστηκε για απόπειρα φόνου και βιασμό 26χρονης

 30.09.2026 - 15:47
Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για 20χρονο - Καταδικάστηκε για απόπειρα φόνου και βιασμό 26χρονης

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε σήμερα σε 20χρονο κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 15 ετών για το αδίκημα της απόπειρας φόνου και 12 ετών για το αδίκημα του βιασμού.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι στρέφονται κατά θεμελιωδών αγαθών, όπως η ανθρώπινη ζωή και η σεξουαλική ελευθερία, και ότι η αντιμετώπισή τους επιβάλλει αυστηρές και αποτρεπτικές ποινές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα. Το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη, με διάφορους τρόπους, προσπάθεια του κατηγορουμένου να θανατώσει την παραπονούμενη με την άσκηση ακραίας βίας και εν τέλει τον βιασμό της ο οποίος τελέστηκε ενώ η παραπονούμενη δεν είχε πλέον τις αισθήσεις της, γεγονός που προκαλεί αποτροπιασμό.

Κατά την επιμέτρηση συνεκτιμήθηκαν ακόμη οι συνέπειες που είχε το περιστατικό για την Παραπονούμενη λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σωματικές κακώσεις που υπέστη όσο και το βαθύ και ανεξίτηλο ψυχικό τραύμα που της άφησε το συμβάν.

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Οι ποινές των 15 και 12 ετών θα συντρέχουν, ενώ από την περίοδο έκτισης θα αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο καταδικασθείς τελούσε υπό προσωποκράτηση για την παρούσα υπόθεση, δηλαδή από τις 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος και η 26χρονη παραπονούμενη γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και ακολούθως μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η τελευταία στην Αγία Νάπα.

Όταν η παραπονούμενη αρνήθηκε να συναινέσει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε εναντίον της ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, καταφέροντάς της επανειλημμένα χτυπήματα, πιέζοντας με δύναμη και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τον λαιμό της και καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα της, μέχρι που εκείνη έχασε πλήρως τις αισθήσεις της.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου καταδείκνυαν πρόθεση θανάτωσης της. Αφού η παραπονούμενη έχασε τις αισθήσεις της, ο κατηγορούμενος αφαίρεσε το κάτω μέρος του μαγιό της και την βίασε. Ακολούθως, την εγκατέλειψε αιμόφυρτη και αβοήθητη στο δωμάτιο, πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στα εκτεταμένα τραύματα που έφερε η παραπονούμενη, τα οποία κρίθηκαν συμβατά με παρατεταμένες προσπάθειες στραγγαλισμού και ασφυξίας, καθώς και στη συνολική συμπεριφορά του κατηγορουμένου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση.

Η παραπονούμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε για 48 ώρες, μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ακολούθως νοσηλεύτηκε για αρκετές ακόμη ημέρες, προτού λάβει εξιτήριο.

Η καταδικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην αξιόπιστη μαρτυρία της παραπονούμενης, η οποία ενισχυόταν από ιατροδικαστικά και επιστημονικά ευρήματα, εξετάσεις DNA, μαρτυρίες ανεξάρτητων μαρτύρων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, οδηγώντας το Δικαστήριο στην απόρριψη της εκδοχής του κατηγορουμένου ως αναξιόπιστης.

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