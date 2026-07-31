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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φρίκη στην Αγία Νάπα: Ένοχος 20χρονος για απόπειρα φόνου και βιασμό 26χρονης

 31.07.2026 - 21:45
Φρίκη στην Αγία Νάπα: Ένοχος 20χρονος για απόπειρα φόνου και βιασμό 26χρονης

Ένοχο για απόπειρα φόνου, βιασμό και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη έκρινε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου 20χρονο, για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 26χρονης σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου τον Αύγουστο του 2024. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να τη σκοτώσει, τη βίασε ενώ ήταν αναίσθητη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρή. Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε νέα δικάσιμο.

Συγκεκριμένα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστο έκρινε σήμερα ένοχο 20χρονο κατηγορούμενο για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, του βιασμού και της επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, αναφορικά με περιστατικό που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 2024 σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος και η 26χρονη παραπονούμενη γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και ακολούθως μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η τελευταία. Όταν η παραπονούμενη αρνήθηκε να συναινέσει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε εναντίον της ιδιαίτερα βίαιη επίθεση και τη βίασε. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου καταδείκνυαν πρόθεση θανάτωσής της.

Να σημειωθεί ότι η παραπονούμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε για 48 ώρες, μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ακολούθως νοσηλεύτηκε για αρκετές ακόμη ημέρες, προτού λάβει εξιτήριο.

Η καταδικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην αξιόπιστη μαρτυρία της παραπονούμενης, η οποία ενισχυόταν από ιατροδικαστικά και επιστημονικά ευρήματα, εξετάσεις DNA, μαρτυρίες ανεξάρτητων μαρτύρων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, οδηγώντας το Δικαστήριο στην απόρριψη της εκδοχής του κατηγορουμένου ως αναξιόπιστης.

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