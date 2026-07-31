Νέα επιχείρηση επαναπατρισμού: 75 άτομα επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους

Συνολικά 75 πρόσωπα, αναχώρησαν για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγήςτους, μέσω των διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής.Από την αρχή του χρόνου, μέσω διαφόρων επιχειρήσεων υποχρεωτικού καιεθελούσιου επαναπατρισμού, επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους συνολικά 5,106υπήκοοι τρίτων χωρών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, έχουν μειωθεί σημαντικά και οι μεταναστευτικέςροές, με τον αριθμό μεταναστών που έχουν αφιχθεί στην Κύπρο κατά τη φετινή χρονιάνα ανέρχεται στα 818 πρόσωπα. Κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2025, ο αντίστοιχοςαριθμός αφίξεων μεταναστών είχε ανέλθει στα 1,120 πρόσωπα.Η Αστυνομία συνεχίζει τις δράσεις για μεγιστοποίηση του αριθμούεπαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΚυπριακήΔημοκρατία, σε συντονισμό με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.