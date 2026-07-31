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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Ζητά να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του 3χρονου γιου του ο 37χρονος

 31.07.2026 - 13:14
Τραγωδία στην Πάφο: Ζητά να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του 3χρονου γιου του ο 37χρονος

Αίτημα για να επιτραπεί στον 37χρονο πατέρα να μεταβεί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του τρίχρονου γιου του που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου, ανέφερε ότι θα υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισής του, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε συναισθηματικά φορτισμένος σήμερα, Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, συνοδευόμενος από τους γονείς του, καθώς και από τον νέο συνήγορο υπεράσπισής του.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του ζήτησε να αποσυρθεί από την υπόθεση, επικαλούμενος την διαφοροποίηση του ως προς τον χειρισμό της. Την υπεράσπιση ανέλαβε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Ο κ. Αλεξάνδρου ζήτησε από το Δικαστήριο να μην κληθεί ο πελάτης του να απαντήσει σήμερα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, προκειμένου να του παραδοθεί πρώτα ο φάκελος της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να υποβάλει αίτημα για άρση των περιοριστικών όρων, ώστε ο 37χρονος να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του στη Μεγάλη Βρετανία.

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής, η Χρύσω Περγαντή ανέφερε ότι ο φάκελος θα παραδοθεί στην υπεράσπιση, ενώ για το αίτημα μετακίνησης του κατηγορούμενου θα ζητηθούν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση εκ νέου για τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 10:00, οπότε ο 37χρονος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 37χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του.

Μέχρι την έναρξη της δίκης, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, εγγραφή στη λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (stop list), παράδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων, υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα και γνωστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής του στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του τρίχρονου αγοριού μεταφέρθηκε στην Αγγλία πριν από λίγες ημέρες, ενώ η σύζυγος του 37χρονου και η πεντάχρονη κόρη τους έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μεγάλη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου, έπειτα από αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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