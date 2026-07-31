Βιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η επιλογή της μη αναγραφής των στοιχείων των γονέων είχε βασιστεί σε λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκσυγχρονισμού του δελτίου ταυτότητας και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή πρακτική.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που εκφράστηκαν από πολίτες και πολιτικές δυνάμεις, αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία, η επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, στις ταυτότητες θα αναγράφεται ξανά το ονοματεπώνυμο των γονέων, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Αρχείο Πληθυσμού και στο πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο να λειτουργούν δύο επιλογές, δηλαδή ταυτότητες με ή χωρίς τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαγορεύει την έκδοση διαφορετικών τύπων ταυτοτήτων από το ίδιο κράτος, αν και δεν ενθαρρύνει την πρακτική για λόγους ομοιομορφίας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι αναμένει ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών.

Πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει ταυτότητα χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των γονέων και επιθυμούν την προσθήκη τους, θα μπορούν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση χωρίς χρέωση μετά την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι στόχος παραμένει ο συνδυασμός ασφάλειας, διεθνούς αποδοχής των εγγράφων και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών.