Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ

 31.07.2026 - 12:27
Βιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών επανέρχεται στο θέμα των νέων βιομετρικών ταυτοτήτων και αποφασίζει την επαναφορά της αναγραφής του ονοματεπωνύμου των γονέων, μετά τη δημόσια συζήτηση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική απόφαση.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η επιλογή της μη αναγραφής των στοιχείων των γονέων είχε βασιστεί σε λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκσυγχρονισμού του δελτίου ταυτότητας και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή πρακτική.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που εκφράστηκαν από πολίτες και πολιτικές δυνάμεις, αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία, η επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, στις ταυτότητες θα αναγράφεται ξανά το ονοματεπώνυμο των γονέων, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Αρχείο Πληθυσμού και στο πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο να λειτουργούν δύο επιλογές, δηλαδή ταυτότητες με ή χωρίς τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαγορεύει την έκδοση διαφορετικών τύπων ταυτοτήτων από το ίδιο κράτος, αν και δεν ενθαρρύνει την πρακτική για λόγους ομοιομορφίας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι αναμένει ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών.

Πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει ταυτότητα χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των γονέων και επιθυμούν την προσθήκη τους, θα μπορούν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση χωρίς χρέωση μετά την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι στόχος παραμένει ο συνδυασμός ασφάλειας, διεθνούς αποδοχής των εγγράφων και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εργατικό ατύχημα: Ανατράπηκε βαρύ όχημα και εγκλωβίστηκε υπάλληλος - Στο Νοσοκομείο τέσσερα πρόσωπα
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο
Από ταλέντο στο ποδόσφαιρο... εκτελεστής - 19χρονος στρατολογήθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου 25 χιλιάδων ευρώ
Πέθανε ο Περικλής Περικλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το τζακποτ - Πόσα θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Τσέκαραν» τον Μπογκτάν, αλλά δεν προχωρά…

 31.07.2026 - 12:22
Επόμενο άρθρο

17χρονος ναυαγοσώστης έγινε ήρωας: Έσωσε 8 ανθρώπους από πνιγμό μέσα σε μία μόνο μέρα

 31.07.2026 - 12:33
«Κλειδώνουν» οι αλλαγές: Από στιγμή σε στιγμή ο ανασχηματισμός - Οι τελικές αποφάσεις του ΠτΔ για αυτούς που έρχονται και φεύγουν

«Κλειδώνουν» οι αλλαγές: Από στιγμή σε στιγμή ο ανασχηματισμός - Οι τελικές αποφάσεις του ΠτΔ για αυτούς που έρχονται και φεύγουν

Ο αναμενόμενος ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη φαίνεται να εισέρχεται στην τελική του ευθεία, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται, εκτός απροόπτου, εντός της ημέρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κλειδώνουν» οι αλλαγές: Από στιγμή σε στιγμή ο ανασχηματισμός - Οι τελικές αποφάσεις του ΠτΔ για αυτούς που έρχονται και φεύγουν

«Κλειδώνουν» οι αλλαγές: Από στιγμή σε στιγμή ο ανασχηματισμός - Οι τελικές αποφάσεις του ΠτΔ για αυτούς που έρχονται και φεύγουν

  •  31.07.2026 - 13:05
Κόμπος: «Μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα στο Κυπριακό, εξαιρετικά θετική η κάθοδος του Φίτο»

Κόμπος: «Μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα στο Κυπριακό, εξαιρετικά θετική η κάθοδος του Φίτο»

  •  31.07.2026 - 10:46
Ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους για τη φωτιά στο Καλό Χωριό ο Αρχηγός της ΕΦ - Έρχονται αποζημιώσεις και μέτρα

Ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους για τη φωτιά στο Καλό Χωριό ο Αρχηγός της ΕΦ - Έρχονται αποζημιώσεις και μέτρα

  •  31.07.2026 - 12:02
Τραγωδία στην Πάφο: Ζητά να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του 3χρονου γιου του ο 37χρονος

Τραγωδία στην Πάφο: Ζητά να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του 3χρονου γιου του ο 37χρονος

  •  31.07.2026 - 13:14
Εργατικό ατύχημα: Ανατράπηκε βαρύ όχημα και εγκλωβίστηκε υπάλληλος - Στο Νοσοκομείο τέσσερα πρόσωπα

Εργατικό ατύχημα: Ανατράπηκε βαρύ όχημα και εγκλωβίστηκε υπάλληλος - Στο Νοσοκομείο τέσσερα πρόσωπα

  •  31.07.2026 - 11:36
Βιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ

Βιομετρικές ταυτότητες: Επανέρχονται τα στοιχεία των γονέων μετά τις αντιδράσεις - Τι εξετάζει το ΥΠΕΣ

  •  31.07.2026 - 12:27
Επιφυλάχθηκε το Δικαστήριο για τα επίδικα έγγραφα στην υπόθεση των Κεντρικών Φυλακών

Επιφυλάχθηκε το Δικαστήριο για τα επίδικα έγγραφα στην υπόθεση των Κεντρικών Φυλακών

  •  31.07.2026 - 13:35
Σκέψου να φιγουράρει το όνομά σου στην ταυτότητα του ηλίθιου παιδιού σου 

Σκέψου να φιγουράρει το όνομά σου στην ταυτότητα του ηλίθιου παιδιού σου 

  •  31.07.2026 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα