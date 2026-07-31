Ένα βίντεο που θα σας κάνει να «λιώσετε»: Αγέννητο κοριτσάκι χαμογελάει στο άκουσμα της φωνής του πατέρα της

Το αγέννητο μωράκι, καταγράφηκε μέσα από την οθόνη του υπερηχογραφήματος, να αντιδρά φανερά χαρούμενο στο άκουσμα της φωνής του πατέρα του.

«Αμέσως άρχισα να κλαίω από χαρά»

Το βίντεο που δημοσίευσε η Λία Ολιβέιρα, η μητέρα του μωρού, δείχνει το κοριτσάκι να χαμογελάει ευδιάκριτα στην οθόνη, καθώς ο πατέρας της μιλούσε και φιλούσε την κοιλιά της μητέρας της.

Η Ολιβέιρα, είπε ότι η αδελφή της τραβούσε βίντεο από το υπερηχογράφημα στο Οντάριο του Καναδά, στις 25 Ιουλίου, με το κινητό της, όταν εκτυλίχθηκε αυτή η γλυκιά στιγμή, που έκανε όσους ήταν παρόντες στο δωμάτιο να συγκινηθούν βαθιά.

«Με κυρίευσε εντελώς το συναίσθημα και αμέσως άρχισα να κλαίω από χαρά», είπε η Ολιβέιρα. Το να βλέπει το μωρό της να αντιδρά στη φωνή του πατέρα του έκανε την εμπειρία ακόμα πιο συγκινητική, είπε χαρακτηριστικά.

Όπως δήλωσε η νεαρή μητέρα, είναι χαρούμενη που αυτή η μικρή, οικογενειακή στιγμή κατάφερε να χαρίσει «λίγο φως» σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Σίγουρα θα γίνει το κοριτσάκι του μπαμπά!

ΠΗΓΗ: Έθνος