Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΞεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

 31.07.2026 - 09:41
Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

Η ΕΕ  στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος έγινε το πρωί δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο μετά τον διορισμό του, ο κ. Φίτο είπε ότι ο νέος ρόλος που ανέλαβε ως Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό, είναι πολύ σημαντικός για αυτόν, ενώ παράλληλα η ΕΕ στέλνει με αυτό τον διορισμό ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η Ένωσης επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ, γιατί, όπως είπε, «είναι πολύ σημαντικό για μας να συμβάλουμε θετικά στη διαδικασία».

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να ακούσει τις θέσεις και σημείωσε ότι θα επανέλθει στην Κύπρο εντός των προσεχών μηνών.

Επεσήμανε ακόμη ότι πιστεύει πως θα υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο
Από ταλέντο στο ποδόσφαιρο... εκτελεστής - 19χρονος στρατολογήθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου 25 χιλιάδων ευρώ
Πέθανε ο Περικλής Περικλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το τζακποτ - Πόσα θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

 31.07.2026 - 09:28
Επόμενο άρθρο

Ληστεία τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα: Έπεσε θύμα 23χρονος – Στο νοσοκομείο μετά την επίθεση

 31.07.2026 - 09:41

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

  •  31.07.2026 - 09:41
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

  •  31.07.2026 - 07:02
Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη

Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη

  •  31.07.2026 - 07:41
Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Έβαλαν φωτιά σε οικία, εκταταμένες οι ζημιές

Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Έβαλαν φωτιά σε οικία, εκταταμένες οι ζημιές

  •  31.07.2026 - 09:01
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο

Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο

  •  31.07.2026 - 09:22
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη Λεμεσό: Βίντεο αποτυπώνει το σκηνικό μετά τη σύγκρουση

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη Λεμεσό: Βίντεο αποτυπώνει το σκηνικό μετά τη σύγκρουση

  •  31.07.2026 - 08:16
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  31.07.2026 - 09:28
Με αυτές τις τιμές κλείνει ο Ιούλιος στα καύσιμα – Πού θα βρείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Με αυτές τις τιμές κλείνει ο Ιούλιος στα καύσιμα – Πού θα βρείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

  •  31.07.2026 - 06:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα