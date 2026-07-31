Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

Για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, η Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχονομικής ρύθμισης κατά μήκος της διαδρομής.

Κατά τη διάρκεια της μοτοπορείας ενδέχεται να παρατηρηθούν προσωρινές αποκοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Λευκωσίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση, με σκοπό την ασφαλή και ομαλή διακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, καλούνται οι συμμετέχοντες να επιδείξουν υπεύθυνη συμπεριφορά, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συνεργάζονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(I)/2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης ή παρέλασης οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον υπεύθυνο αξιωματικό που έχει οριστεί ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή, καθώς και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλει περιορισμούς ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση, καθώς επίσης και να προχωρήσει στη διάλυσή της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου ή στο πλαίσιο διάπραξης ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, προϊόν ή τέχνασμα που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.