Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

 31.07.2026 - 09:28
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ, θα πραγματοποιηθεί μοτοπορεία με σημείο εκκίνησης τον κεντρικό σύνδεσμο ΑΠΟΕΛ, στη Λεωφόρο Λεμεσού, με ώρα έναρξης 19:00 και αναμένεται να διέλθει διαμέσου των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Λυκαβηττού, Ευαγόρου και Λάρνακος.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, η Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχονομικής ρύθμισης κατά μήκος της διαδρομής.

Κατά τη διάρκεια της μοτοπορείας ενδέχεται να παρατηρηθούν προσωρινές αποκοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Λευκωσίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση, με σκοπό την ασφαλή και ομαλή διακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, καλούνται οι συμμετέχοντες να επιδείξουν υπεύθυνη συμπεριφορά, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συνεργάζονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(I)/2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης ή παρέλασης οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον υπεύθυνο αξιωματικό που έχει οριστεί ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή, καθώς και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλει περιορισμούς ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση, καθώς επίσης και να προχωρήσει στη διάλυσή της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου ή στο πλαίσιο διάπραξης ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, προϊόν ή τέχνασμα που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο
Από ταλέντο στο ποδόσφαιρο... εκτελεστής - 19χρονος στρατολογήθηκε για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου 25 χιλιάδων ευρώ
Πέθανε ο Περικλής Περικλέους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία
Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το τζακποτ - Πόσα θα μοιράσει η επόμενη κλήρωση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο

 31.07.2026 - 09:22
Επόμενο άρθρο

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

 31.07.2026 - 09:41
Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

Η ΕΕ  στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος έγινε το πρωί δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

Ξεκάθαρο μήνυμα Φίτο για το Κυπριακό - «Πολύ σημαντικό να συμβάλουμε θετικά»

  •  31.07.2026 - 09:41
Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Δίκη Φαίδωνος: Τι μπορεί να προκύψει με την κατάθεση της παραπονούμενης - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

  •  31.07.2026 - 07:02
Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη

Τραγωδία στη Χλώρακα: Στο εδώλιο ο πατέρας για τον θάνατο του 3χρονου γιου του - Αρχίζει η δίκη

  •  31.07.2026 - 07:41
Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Έβαλαν φωτιά σε οικία, εκταταμένες οι ζημιές

Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Έβαλαν φωτιά σε οικία, εκταταμένες οι ζημιές

  •  31.07.2026 - 09:01
Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο

Άγριος ξυλοδαρμός οπαδού με διακριτικά της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Μπεϊτάρ - Δείτε βίντεο

  •  31.07.2026 - 09:22
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη Λεμεσό: Βίντεο αποτυπώνει το σκηνικό μετά τη σύγκρουση

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη Λεμεσό: Βίντεο αποτυπώνει το σκηνικό μετά τη σύγκρουση

  •  31.07.2026 - 08:16
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τη μεγάλη μοτοπορεία των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ - Ποιοι οι δρόμοι επηρεάζονται

  •  31.07.2026 - 09:28
Με αυτές τις τιμές κλείνει ο Ιούλιος στα καύσιμα – Πού θα βρείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

Με αυτές τις τιμές κλείνει ο Ιούλιος στα καύσιμα – Πού θα βρείτε τα φθηνότερα πρατήρια παγκύπρια

  •  31.07.2026 - 06:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα