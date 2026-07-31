Τι κερδίζουν οι έφηβοι που δεν παραλείπουν το πρωινό – Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν τη διαφορά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι οι έφηβοι που έτρωγαν πρωινό κατανάλωναν περισσότερα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και χολίνη, ενώ ταυτόχρονα προσλάμβαναν λιγότερα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λιπαρά αργότερα μέσα στην ημέρα. Τα οφέλη ήταν ακόμη μεγαλύτερα όταν το πρωινό περιείχε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το πρωινό δεν παρέχει απλώς ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει τις διατροφικές επιλογές και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών κατά τις επόμενες ώρες.

Μια εκτεταμένη μελέτη για όσους παραλείπουν συστηματικά το πρωινό

Στη μελέτη συμμετείχαν 128 έφηβοι και νεαροί ενήλικες ηλικίας 14-21 ετών, οι οποίοι συνήθως παρέλειπαν το πρωινό – τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες. Μια ομάδα συνέχισε να παραλείπει το πρωινό, ενώ οι άλλες δύο έλαβαν είτε ένα πρωινό με τυπική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περίπου 15 γρ. πρωτεΐνης), είτε ένα πρωινό υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (περίπου 30 γρ. πρωτεΐνης).

Τα γεύματα σχεδιάστηκαν με βάση τρόφιμα που συνήθως απολαμβάνουν οι έφηβοι, όπως μπουρίτος πρωινού, ομελέτα και σμούθι. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές ετοίμασαν και διένειμαν περισσότερα από 18.000 πρωινά. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν τα γεύματα στο σπίτι τους, γεγονός που επέτρεψε στη μελέτη να αντικατοπτρίζει τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες, ενώ παράλληλα έδινε στους ερευνητές τη δυνατότητα να ελέγχουν στενά το περιεχόμενο των γευμάτων. Ο βαθμός συμμόρφωσης ήταν υψηλός, καθώς οι συμμετέχοντες κατανάλωναν τα παρασκευασμένα πρωινά σε ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων.

Περισσότερα θρεπτικά συστατικά, χωρίς περισσότερες θερμίδες

Είναι ενδιαφέρον ότι ο συνολικός αριθμός θερμίδων που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν παρόμοιος και στις τρεις ομάδες. Ωστόσο, οι έφηβοι που έτρωγαν πρωινό είχαν καλύτερη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Κατανάλωναν περισσότερες φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και χολίνη σε σύγκριση με εκείνους που συνέχιζαν να παραλείπουν το πρωινό γεύμα.

Όσοι έλαβαν το πρωινό υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες αποκόμισαν επιπλέον οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης πρόσληψης πρωτεϊνών, σιδήρου και χολίνης. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, τη λειτουργία του εγκεφάλου, την παραγωγή ενέργειας και τη γενική υγεία, καθιστώντας την επαρκή πρόσληψή τους ιδιαίτερα σημαντική κατά την εφηβεία.

Λιγότερα γλυκά και πρόσθετα σάκχαρα

Το πρωινό φάνηκε, επίσης, να επηρεάζει τα είδη των τροφίμων που επέλεγαν οι συμμετέχοντες αργότερα μέσα στην ημέρα. Και οι δύο ομάδες που έτρωγαν πρωινό κατανάλωναν λιγότερα επιδόρπια και γλυκά σε σύγκριση με όσους παρέλειπαν το πρωινό. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν το γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είχαν επίσης τη χαμηλότερη πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πρωινό γεύμα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της τάσης να καταναλώνονται λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα αργότερα μέσα στην ημέρα, χωρίς απαραίτητα να αυξάνεται η συνολική πρόσληψη θερμίδων.

Γιατί οι πρωτεΐνες κάνουν τη διαφορά

Είναι γνωστό ότι οι πρωτεΐνες ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης. Επομένως, ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες θα μπορούσε να μειώσει την πείνα και τις λιγούρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και της ποιότητας τροφής που καταναλώνεται», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Emma Rose Brown, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Τι ακολουθεί

Η ομάδα σχεδιάζει τώρα να διερευνήσει πώς οι πρωτεΐνες στο πρωινό επηρεάζουν τις λιγούρες και τις σκέψεις σχετικά με το φαγητό. Μελλοντική έρευνα θα εξετάσει, επίσης, εάν τα πρωινά με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ενήλικες που διακόπτουν τη λήψη φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πρωινές πρωτεΐνες επηρεάζουν την πείνα και τις διατροφικές επιλογές μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς να αναπτύξουν πρακτικές στρατηγικές για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr