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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Θρίλερ με την 38χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα – Το ζευγάρι στο Κερατσίνι και τα μηνύματα από το κινητό

 31.07.2026 - 10:18
Κυψέλη: Θρίλερ με την 38χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα – Το ζευγάρι στο Κερατσίνι και τα μηνύματα από το κινητό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σοκαριστική υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μόνο ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε η σορός δεν της ανήκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επικοινώνησαν με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος κατέθεσε ότι η κόρη του ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και, μετά την άφιξή της, φιλοξενήθηκε από φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι δύο φίλοι της ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους, λέγοντας πως θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παρέμενε εκεί για τις επόμενες ημέρες.

Τα ίχνη που χάθηκαν και ο εντοπισμός της σορού

Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάνονται, μέχρι τον εντοπισμό της σορού της στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο, ο οποίος εισήλθε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χρησιμοποιούσε συχνά τον συγκεκριμένο χώρο ως καταφύγιο και πως η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα ή κινήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μεταφορά της σορού.

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μόνο ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε η σορός δεν της ανήκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εξέταση γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν εντοπιστεί πάνω σε αυτή.

Τα μηνύματα στους γονείς της από το κινητό της

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι επιθυμούσε να παραμείνει μόνη της για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να παραπλανήσουν το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισής της και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Παράλληλα, τα δεδομένα γεωεντοπισμού του κινητού φέρεται να δείχνουν ότι η συσκευή παρέμενε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ευελπιστώντας ότι το υλικό από τις κάμερες, τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του προσώπου ή των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: In.gr

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