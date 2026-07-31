Νέα νύχτα «κόλασης» στο Ρέθυμνο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Πάρο, μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Συγκεκριμένα, δεύτερο δύσκολο βράδυ περνούν οι κάτοικοι στην Κρήτη, ενώ και στην Πάρο η πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές αναζωπυρώθηκε με αποτέλεσμα οι φλόγες να απειλούν ακόμη και σπίτια.

Από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ανησυχία υπάρχει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής.

Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και ξεπερνούν κατά περιοχή ακόμα και τα 100χλμ/ώρα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς φοινικόδασος (αν και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για σχεδόν ολική καταστροφή).

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ακολούθησε την κοίτη του ποταμού, καίγοντας καλαμιές και παρακείμενες καλλιέργειες, μέχρι να φτάσει κοντά στη Μονή Πρέβελης και στην παραλία της περιοχής.

Περίπου 60 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης από σκάφη του Λιμενικού, καθώς ο πυκνός καπνός είχε καταστήσει επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 70χρονος κάτοικος που εγκλωβίστηκε στις φλόγες και υπέστη εγκαύματα.

Ωστόσο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα στον Ασώματο, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων και επέκτασης των πύρινων μετώπων.

Απειλεί σπίτια καίει η φωτιά στην Πάρο

Και ενώ η φωτιά στην Πάρο είχε περάσει σχεδόν ένα 24ωρο που δεν... απασχόλησε ιδιαίτερα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, από το μεσημέρι της Πέμπτης υπήρξε εκτεταμένη αναζωπύρωση θέτοντας ξανά το νησί σε κατάσταση συναγερμού.

Συγκεκριμένα, μεγάλη αναζωπύρωση εκδηλώθηκε κοντά στο Άσπρο Χωριό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. H φωτιά είναι ακριβώς μεταξύ του Άσπρου Χωριού και της Τρυπητής.

Μάλιστα, οι πολύ πυκνοί καπνοί, δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα, αφού ο αέρας μεταφέρει στάχτη. Η φωτά το βράδυ της Πέμπτης έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάρα πολύ κοντά σε σπίτια, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

«Κανείς δεν εφησυχάζει» από τη φωτιά στην Κάλυμνο

Διαστάσεις έχει πάρει από το απόγευμα της Πέμπτης (30/07) και η φωτιά που ξέσπασε στην Κάλυμνο, σε μια ακόμα περιοχή της χώρας όπου πνέουν δυνατοί άνεμοι, οι οποίοι φτάνουν και τα έξι μποφόρ. Στο νησί έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες στους οποίους προστέθηκαν δασοκομάντος από την 11η ΕΜΟΔΕ που έφτασαν από τη Ρόδο. Επίσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή Βαθύ, συνδράμουν από αέρος δύο ελικόπτερα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κω στο νησί τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, για να συνδράμουν στις προσπάθειες των συναδέλφων τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφθασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων και οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ.

«Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την Πέμπτη (30/07) και στην Άνδρο, καθώς συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόπολη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Η φωτιά αναπτύσσεται σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πρόβλημα σε κάποιο σπίτι.

Μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί ενώ λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερο μήνυμα 112, για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος, μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου προς την Χώρα της Άνδρου.

Στο σημείο επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα, ενώ για την πυρόσβεση έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται την Πέμπτη σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

ΠΗΓΗ: CNN.gr