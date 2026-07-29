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ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: «Έτοιμοι να συμβάλουμε» για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό

 29.07.2026 - 18:20
Αθήνα: «Έτοιμοι να συμβάλουμε» για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσόρισε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι ο κ. Γκουτέρες «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος».

Χαιρετίζει, επίσης, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ προστίθεται ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου.

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