Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 24χρονος οδηγός σκούτερ - Χειροπέδες σε 20χρονο, εγκατέλειψε τη σκηνή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, μέλη της δύναμης προχώρησαν χθες στη σύλληψη 20χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με την οδική σύγκρουση.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 24χρονος κινούνταν με το σκούτερ του ανατολικά στην οδό Σόλων, όταν, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Σαπφούς, φέρεται να παραβίασε σήμα «STOP» και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Για την πορεία του αυτοκινήτου, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει υποχρέωση στάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του σκούτερ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τροχαίο ο οδηγός του οχήματος είχε αποχωρήσει από τη σκηνή, με την Αστυνομία να εξαπολύει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.