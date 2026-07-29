Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το κτήριο και ο εξοπλισμός του τυπογραφείου υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.