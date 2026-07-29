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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

 29.07.2026 - 06:36
Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή

Ολοσχερώς καταστράφηκε τυπογραφείο στον Άγιο Δομέτιο, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το κτήριο και ο εξοπλισμός του τυπογραφείου υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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