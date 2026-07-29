Συναγερμός στην Πυροσβεστική - «Στάχτη και αποκαΐδια» έγινε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από οικία

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από οικία, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε η πυρκαγιά.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.