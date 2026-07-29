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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση

 29.07.2026 - 06:28
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση

Σε ισχύ τίθεται σήμερα η νέα κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 2:00 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό θα ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα, κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά τοπικά μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της. Μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και το δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης  στους δύο ηγέτες, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00 και, κυρίως, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα παραχωρήσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

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