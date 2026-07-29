Η κυβέρνηση Τραμπ αλλάζει τη διαδικασία ασύλου στις ΗΠΑ - Επιταχύνονται οι απελάσεις

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι αιτούντες άσυλο θα παραπέμπονται απευθείας στους δικαστές μετανάστευσης, χωρίς να προηγείται η συνέντευξη και η αρχική εξέταση της υπόθεσής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστηρίζει ότι το σημερινό σύστημα, στο οποίο οι αιτήσεις εξετάζονται αρχικά από τις υπηρεσίες ασύλου και στη συνέχεια από δικαστή, προσφέρει στους αλλοδαπούς «δεύτερη ευκαιρία» να εξασφαλίσουν άσυλο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα διαδικασία θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση αποφάσεων τόσο από τους αξιωματούχους ασύλου όσο και από τους δικαστές μετανάστευσης.

Ποιους αφορά η μεταρρύθμιση

Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα και αφορά έως και σχεδόν 445.000 αιτούντες άσυλο, οι υποθέσεις των οποίων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, συνολικά εκκρεμούν περίπου 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε ότι «το αμερικανικό σύστημα ασύλου υπάρχει για να προστατεύει εκείνους που φοβούνται πραγματικά ότι θα υποστούν διωγμούς».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στο υπουργείο να αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους για την «ταχεία διεκπεραίωση» των αιτήσεων, αντί, όπως ανέφερε, να επιτρέπει σε αλλοδαπούς να εκμεταλλεύονται «κενά» του ισχύοντος συστήματος.

protothema.gr