Σεισμός στην Ιαπωνία: Φόβοι για δεκάδες θύματα σε εμπορικό κέντρο και σε εργοστάσιο, τρέμει η γη μετά τα 7,1 Ρίχτερ
28.07.2026 - 18:57
Σε ένα εμπορικό κέντρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, αλλά και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών στην Ιαπωνία για παγιδευμένους -και πολύ πιθανόν θύματα- μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.
Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 στην Ελλάδα) προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατάρρευση πεζογέφυρας, διακοπές στην ηλεκτροδότηση για χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και σε ένα μνημείο. Δεκάδες μετασεισμοί, μικρής έντασης πάντως, έχουν καταγραφεί προμηνύοντας μια δύσκολη νύχτα για χιλιάδες ανθρώπους.
Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι σε εμπορικό κέντρο είχαν παγιδευτεί 20 με 30 μέλη του προσωπικού που για την ώρα θεωρούνται αγνοούμενα.
Τηλεοπτικά δίκτυα ήδη κάνουν λόγο για «αρκετούς θανάτους», χωρίς λεπτομέρειες.
Εν τω μεταξύ, πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων από αυτά, ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.
Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.
Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
🚨🇯🇵#BREAKING |NEWS ⚠️ Additional footage out of Japan after a 7.1⚡️Magnitude Earthquake struck early this morning, causing damage to railways .buildings. bridges at least one killed hundreds injured. I will update soon with more video. pic.twitter.com/nKNpHwdE6e
Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.
Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.
Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.
Η πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο κατά τη δεκαετή θητεία του, δημιουργεί, αναμφίβολα υψηλούς συμβολισμούς. Όμως, όσο εξελίσσεται το πρόγραμμά του, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι η ουσία της πρωτοβουλίας δεν είναι η ανακοίνωση μιας νέας φάσης στο Κυπριακό, αλλά η αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης της διαδικασίας.