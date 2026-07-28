Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο: Πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους

Η δημοφιλία των εμφυτευμάτων (ή ενθεμάτων) στήθους μειώνεται σταθερά στη Ρωσία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να αναφέρουν ότι οι αυξητικές στήθους έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε πραγματικά έκπληξη πρόσφατα ήταν ο αριθμός των μικρών αγγελιών για μεταχειρισμένα ενθέματα σιλικόνης που κατέκλυσαν το ρωσικό διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες.

Η οικονομική πίεση ωθεί της Ρωσίδες σε πώληση των εμφυτευμάτων στήθους τους

«Γέννησα», «Τα βαρέθηκα», «Με έκαναν να νιώθω μη ελκυστική», «Πονάει το σώμα μου» ή απλώς «Θέλω να πάρω πίσω τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων της επέμβασης» είναι μερικοί από τους λόγους που αναφέρουν οι Ρωσίδες που τα πουλάνε στο διαδίκτυο.

Ενώ οι περισσότεροι από αυτούς τους λόγους εξηγούν γιατί αποφάσισαν να τα αφαιρέσουν, μόνο ένας εξηγεί γιατί τα πουλάνε, γεγονός που οδήγησε ορισμένους αναλυτές στο συμπέρασμα ότι αυτή η παράξενη τάση σχετίζεται με τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες της Ρωσίας.

Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η αποχώρηση των δυτικών τραπεζών και μεγάλων εταιρειών από τη ρωσική αγορά, καθώς και η τρέχουσα έλλειψη καυσίμων έχουν επηρεάσει σχεδόν όλους τους Ρώσους. Ορισμένοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα πουλώντας όποια πολυτελή αντικείμενα κατέχουν ακόμα. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ορισμένες από τις πωλήτριες προέρχονται από εύπορες περιοχές της Ρωσίας, όπως η Αγία Πετρούπολη ή η Μόσχα.

Οι τιμές που... παίζουν στην αγορά

Το κανάλι BAZA στο Telegram αναφέρει ότι τα μεταχειρισμένα ενθέματα στήθους υψηλής ποιότητας πωλούνται στο διαδίκτυο σε τιμές τρεις ή τέσσερις φορές χαμηλότερες από την αρχική τους αξία.

Για παράδειγμα, τα ενθέματα Mentor, αρχικής αξίας 140.000 ρουβλίων (1.820 δολαρίων), πωλούνται για 35.000 ρούβλια (455 δολάρια), ενώ τα ενθέματα Motiva, αρχικής αξίας περίπου 200.000 ρουβλίων (2.600 δολαρίων), προσφέρονται για 30.000 ρούβλια (390 δολάρια).

Οι βλαβερές (μπορεί και θανατηφόρες) επιπτώσεις της επαναχρησιμοποίησής τους

Αλλά σε περίπτωση που αυτή η ευκαιρία ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πιθανότατα κανένας χειρουργός δεν θα δεχόταν να εργαστεί με ένα μεταχειρισμένο ένθεμα σιλικόνης.

Μετά την αφαίρεση, διατηρούν πολύ βιολογικό υλικό από τον αρχικό κάτοχο και τις ιδιότητες του υλικού, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον βρασμό του ενθέματος ή τον σωστό καθαρισμό του με φορμαλίνη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση εμφυτευμάτων άλλου ατόμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέκρωση ιστών ή ακόμα και σε θάνατο, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ανοσοποιητικό σύστημα να απορρίψει ένα ένθεμα που φέρει βιολογικό υλικό άλλου ανθρώπου.