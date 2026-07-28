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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

 28.07.2026 - 10:18
«Πράσινο φως» από την Eni για το Cronos – Ξεκινά η ανάπτυξη του κοιτάσματος στην κυπριακή ΑΟΖ

Σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου αποτελεί η ανακοίνωση της Eni, η οποία γνωστοποίησε το πρωί της Τρίτης ότι έλαβε την Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision - FID) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cronos, που βρίσκεται στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

Με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας, το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο αναμένεται να διοχετευθεί στην αγορά το 2028.

Το κοίτασμα Cronos υπολογίζεται ότι διαθέτει αποθέματα που ξεπερνούν τα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου (GIIP), ενώ η ημερήσια παραγωγή προβλέπεται να φτάσει περίπου τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια.

Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Zohr, στην Αίγυπτο, όπου θα υφίσταται επεξεργασία. Στη συνέχεια θα οδηγείται στο τερματικό υγροποίησης Damietta LNG, από όπου θα εξάγεται ως υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προς τις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Claudio Descalzi, χαρακτήρισε την απόφαση κομβικής σημασίας, σημειώνοντας ότι ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως μελλοντικού παραγωγού και εξαγωγέα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της Αιγύπτου.

Το Cronos αποτελεί το πρώτο έργο υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ που εισέρχεται στη φάση της ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο θα συμβάλει και στην επαναδραστηριοποίηση του τερματικού υγροποίησης της Damietta, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές χαρτοφυλάκιο LNG της Eni.

Η Eni δραστηριοποιείται στην κυπριακή ΑΟΖ από το 2013. Διαχειρίζεται το τεμάχιο 6 με ποσοστό 50%, σε συνεργασία με την TotalEnergies, ενώ συμμετέχει επίσης στα τεμάχια 7, 8 και 11.

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