Ανάσα στο ηλεκτρικό σύστημα μετά το ρεκόρ: Έπεσε η ζήτηση, καλύφθηκαν οι ανάγκες και η κόντρα για τις περικοπές

«Το βράδυ η ζήτηση ήταν στα 1.099 MW η οποία καλύφθηκε επιτυχώς και με εφεδρείες από το σύστημα.//Η Παρασκευή είναι ακόμα πιο χαμηλή από τις καθημερινές. Είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άρα υπάρχουν και εφεδρείες, υπάρχουν και διαθέσιμοι παραγωγοί», ανέφερε ο Χάρης Ζαβαλλής – Βοηθός Διευθυντής ΕΚΕΕ του ΔΣΜΚ

Πιο χαμηλά κυμάνθηκαν σήμερα και οι θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό η μέγιστη ήταν στους 39 βαθμούς, ενώ χθες είχε αγγίξει τους 43.

Η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος, στις 2 και 15 το μεσημέρι είχε ανέλθει στα 1.292 MW.

Η θερμή αέρια μάζα, που επηρεάζει την περιοχή αρχίζει να υποχωρεί, ενώ το Σαββατοκύριακο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές.

Σε εγρήγορση

Σε εγρήγορση βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, με οδηγίες του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου, έγινε ανάκληση προσωπικού στους πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας Λεμεσού ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας.

«Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν η άμεση ανταπόκριση του εκτός υπηρεσίας προσωπικού, το οποίο προσήλθε για ανάληψη καθήκοντος εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε στο 96%, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματική ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε η υπηρεσία.

Ψηλά βρίσκεται και το πολιτικό θερμόμετρο με τις αντιδράσεις των κομμάτων να συνεχίζονται για τις περικοπές και την οριακή κατάσταση με το ηλεκτρικο ρεύμα.

«Κατάντησε ανέκδοτο: Όταν η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις και επιχειρήματα για να αντιμετωπίσει την αγανάκτηση των πολιτών, ρίχνει μια «ταύτιση» του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ και θεωρεί ότι ξελάσπωσε. Με επικοινωνιακές ατάκες όμως δεν επιλύεται το πρόβλημα της ανεπάρκειας ρεύματος», λέει ο ΔΗΣΥ.

«Το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αλλά η κυβέρνηση αντί να απαντήσει, κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Οι πολίτες όμως θέλουν λύσεις και όχι δικαιολογίες. Αυτοί πληρώνουν ακριβά την κυβερνητική ανικανότητα», σημειώνει το ΑΚΕΛ.

«Δυστυχώς, αντί ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της λήψης έγκαιρων αποφάσεων, επιλέγηκαν οι καθυστερήσεις και η αδράνεια», αναφέρει το ΕΛΑΜ.

Νεα παρέμβαση είχαμε από τον τέως υπουργό Ενέργειας, ο οποίος απαντά και στον Μιχάλη Δαμιανό για την πολιτική ευθύνη, λέγοντας ότι και ο ίδιος και ο νύν υπουργος φέρουν ευθύνη.

«Και θα πρέπει να κατευθύνει το πλοίο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση είναι ότι πρέπει επιτέλους τούτη η χώρα να έχει επάρκεια, να κάνει χρήση όσο περισσότερη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να βάλει την αποθήκευση η οποία τροχιοδρομήθηκε», δήλωσε ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Ενώ θα πρέπει σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαναστασίου να αντικατασταθούν όσον τον δυνατόν περισσότερες συμβατικές μονάδες παραγωγής, κάτι που επίσης έχει δρομολογηθεί.

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