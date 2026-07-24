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ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Έσεξ: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα - Πάνω από 100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες - Βίντεο

 24.07.2026 - 23:19
Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Έσεξ: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα - Πάνω από 100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες - Βίντεο

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το απόγευμα της Παρασκευής την κομητεία του Έσεξ στη Βρετανία, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα στην οδό Southend Road, ανάμεσα στις περιοχές East Hanningfield και Rettendon.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής και είναι ορατοί από χιλιόμετρα μακριά.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα), με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να χαρακτηρίζουν το συμβάν «σοβαρό περιστατικό».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ήχος της έκρηξης έγινε αισθητός ακόμη και σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων, ενώ αρκετοί κάτοικοι δήλωσαν ότι αρχικά πίστεψαν πως επρόκειτο για ηχητική έκρηξη.

Ένας κάτοικος ανέφερε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές στο σπίτι συγγενικού του προσώπου.


Φλόγες σε κτίρια και οχήματα

Εναέρια πλάνα από το σημείο δείχνουν πολλά κτίρια και οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

«Νομίσαμε ότι έγινε έκρηξη στην κουζίνα»

Ο 58χρονος Στίβεν Γουάν, κάτοικος της περιοχής Bicknacre, δήλωσε στο BBC ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως την πρόσβαση.

«Η αστυνομία έχει αποκλείσει τα πάντα. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Αρχικά νόμιζα ότι επρόκειτο για ηχητική έκρηξη, γιατί έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», είπε.

Ανάλογη ήταν και η εμπειρία εργαζομένων σε εστιατόριο της περιοχής Τσέλμσφορντ, κοντά στο σημείο της φωτιάς.

«Είμαστε καλά, αλλά αισθανθήκαμε ολόκληρο το κτίριο να τρέμει. Είχαμε πελάτες μέσα στο εστιατόριο και όλοι τρομάξαμε. Στην αρχή πιστέψαμε ότι η έκρηξη προερχόταν από την κουζίνα μας, γιατί ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός», ανέφερε εργαζόμενος.


Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Έσεξ επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 100 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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