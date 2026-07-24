Καλύφθηκε πλήρως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας – Χωρίς περικοπές ρεύματος η Παρασκευή

Σύμφωνα με στοιχεία από τη σελίδα του Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου (ΔΣΜΚ) η συνολική ζήτηση στις 6.15μμ έφτανε τα 1.143MW.

Την ίδια ώρα, η συμβατική παραγωγή ανερχόταν σε 903MW, η εκτίμηση διεσπαρμένης παραγωγής (φωτοβολταϊκά) ήταν στα 186MW και η αιολική παραγωγή 54MW, με τη συνολική παραγόμενη ενέργεια να ανέρχεται σε 1.143MW.

Η μέγιστη ζήτηση σήμερα έφτασε 1.298MW στις 4μμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ, χαμηλότερη από το χθεσινό ρεκόρ των 1.372MW.

Νωρίτερα, ο Βοηθός Διευθυντής ΕΚΕΕ του ΔΣΜΚ Χάρης Ζαβαλλής είπε στο ΚΥΠΕ ότι η εικόνα στο ηλεκτρικό σύστημα την Παρασκευή είναι καλή και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες εφεδρείες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ